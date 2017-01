Afrika-Cup: Gabun verpasst trotz Aubameyang-Tor Auftaktsieg

Köln - Trotz eines Treffers von Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang hat Gastgeber Gabun einen Start nach Maß in den Afrika-Cup verpasst.

Im Eröffnungsspiel gegen Guinea-Bissau kassierten die Panther kurz vor Abpfiff den Ausgleichstreffer zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Angreifer Aubameyang von Borussia Dortmund hatte Gabun in der 52. Minute in Führung gebracht, Innenverteidiger Juary Soares vom portugiesischen Drittligisten CD Mafra (90.) glich aber noch aus. Am Abend treffen die beiden weiteren Gruppengegner Burkina Faso und Kamerun aufeinander.

Gabun ist als 108. der FIFA-Weltrangliste das am schlechtesten platzierte Team unter den 16 Endrunden-Teilnehmern. Guinea-Bissau, das sich erstmals qualifiziert hat, liegt auf Platz 68.

Vor 40.000 Zuschauern im Stade de l'Amitié in der Hauptstadt Libreville hatte zuvor Gabuns Staatspräsident Ali Bongo gemeinsam mit Isaac Hayatou, dem Präsidenten des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF, den 31. Africa-Cup eröffnet. Bis zum Finale am 5. Februar werden insgesamt 32 Spiele ausgetragen, Titelverteidiger Elfenbeinküste greift am Montag gegen Togo ins Geschehen ein.

sid