Europa League: So sehen Sie Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04 heute live im TV und im Live-Stream

Amsterdam - Im Hinspiel des Viertelfinals empfängt Ajax Amsterdam heute den FC Schalke 04. So sehen Sie die Europa League live im TV und im Live-Stream.

Der FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europa League auf den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Für die „Königsblauen“ steht dabei zunächst das Auswärtsspiel in der Amsterdam-Arena auf dem Plan. Eine schwierige Aufgabe für das Team von Trainer Markus Weinzierl.

In der Bundesliga lief es für die Schalker zuletzt mehr schlecht als recht. Gegen die formstarken Bremer setzte es am 27. Spieltag eine deutliche und ernüchternde 0:3-Niederlage. Zuvor hatten die „Knappen“ mit dem knappen Sieg über den FSV Mainz 05 und dem Remis im Ruhrpott-Derby gegen Borussia Dortmund aber ein wenig Selbstbewusstsein gesammelt und gingen dann gegen den VfL Wolfsburg mit einem 4:1-Sieg vom Platz.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Die „Königsblauen“ bewiesen im Achtelfinale Moral

Auftrieb dürfte den Schalkern derweil ihr letzter Auftritt in der Europa League geben. Im Achtelfinale hatte der Ruhrpott-Klub mit Borussia Mönchengladbach einen Bekannten aus der Bundesliga zum Gegner. Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten dabei mit 1:1, im Rückspiel sah zunächst alles nach einer klaren Sache für die Borussia um Trainer Dieter Hecking aus.

Die „Fohlen“ führten zur Pause mit 0:2 und wähnten sich bereits im Viertelfinale, bis Leon Goretzka mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 für neuerliche Hoffnung sorgte. Angetrieben vom „Euro-Fighter-Gesang“ der Schalker Fangemeinde bäumten sich die „Königsblauen“ noch einmal auf und schafften durch den verwandelten Elfmeter von Nabil Bentaleb tatsächlich noch die Wende. 2:2 hieß es am Ende im ausverkauften Borussia-Park, die Schalker freuten sich über das Weiterkommen.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Niederländer in Topform

Daran will die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nun gegen Ajax Amsterdam anschließen. Die Niederländer werden allerdings auch ein harter Brocken. Das Team von Trainer Peter Bosz präsentiert sich derzeit in blendender Verfassung. Seit fünf Spielen in Folge ist Ajax ungeschlagen, darunter fielen auch die beiden Topspiele gegen AZ Alkmaar und gegen Tabellenführer Feyenoord Rotterdam, die beide gewonnen werden konnten. Ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Amin Younes, wird gegen den FC Schalke derweil nicht zum Einsatz kommen können. Der Ex-Gladbacher laboriert an Knieproblemen.

Auf Schalker Seite gibt es dagegen gute personelle Nachrichten. Linksverteidiger Sead Kolasinac kam zwar in der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg nicht zum Einsatz, gegen die Amsterdamer dürfte der gebürtige Karlsruher aber zumindest wieder mit im Kader stehen. Auch der Spanier Coke, der sein Bundesligadebüt aufgrund einer Verletzung erst gegen Borussia Dortmund hatte feiern können, ist nach kurzzeitiger Auszeit wieder mit von der Partie.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: 20 Jahre „Eurofighter“

Außerdem steht die diesjährige Europa-League-Saison der Schalker unter einem ganz besonderen Motto. Vor genau 20 Jahren hatte der FC Schalke 04 den UEFA-Cup gewonnen. Am 21. Mai 1997 besiegten die Gelsenkirchener mit Trainer-Legende Huub Stevens überraschend Inter Mailand nach Hin- und Rückspiel im Elfmeterschießen. Mit von der Partie waren Klub-Legenden wie Andreas Müller, Mike Büskens, Olaf Thon, Jens Lehmann und Marc Wilmots, der den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte.

Die Schalker Fans träumen derweil schon von einer ähnlich starken Saison in der Europa League und beschwören den Geist der „Eurofighter“: Der bekannte Fan-Gesang wird regelmäßig im Stadion angestimmt. Damit die diesjährige Saison der Schalker genauso erfolgreich werden kann, wie der legendäre Erfolg vor 20 Jahren, müssen die „Knappen“ nun im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam den nächsten Schritt gehen und möglichst einen Sieg einfahren.

Lesen Sie hier nun, wie Sie die Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Die Partie ist außerdem eine absolute Premiere: In einem Pflichtspiel trafen die beiden Teams noch nie aufeinander.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute live im Pay-TV bei Sky

Wie Sie es gewohnt sind, überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Europa League live und in voller Länge. Auch die Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 wird selbstverständlich gezeigt. Der Sender aus dem Münchner Norden in Unterföhring startet die Übertragung des Viertelfinal-Hinspiels auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD bereits um 20.30 Uhr. Moderatorin Britta Hofmann wird einige Vorberichte zur Partie präsentieren, bevor sich dann kurz vor Anpfiff der Partie, der für 21.05 Uhr angesetzt ist, Kommentator Marcus Lindemann live aus der Amsterdam-Arena melden wird.

Sollten Sie die Partie des FC Schalke 04 bei Ajax Amsterdam lieber in der Konferenz verfolgen wollen, so bieten Ihnen hier die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Abhilfe. Auch hier startet die Übertragung um 20:30 Uhr, Ihr Spiel-Kommentator ist dabei Martin Groß.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute im Live-Stream von SkyGo

Sollten Sie die Viertelfinal-Partie des FC Schalke 04 bei Ajax Amsterdam verfolgen wollen, zur Übertragunszeit aber unterwegs sein, so bietet Ihnen der Streamingdienst SkyGo eine andere Möglichkeit. Der Stream ist für alle gängigen Webbrowser verfügbar. Navigieren Sie dafür einfach auf die Homepage von SkyGo und loggen Sie sich mit Ihren Kundendaten (Kundennummer/E-Mail-Adresse und vierstellige Sky-Pin) ein. Die Übertragungszeiten entsprechen denen des TV-Programmes.

Auch über Smartphone und Tablet ist das hauseigene Streaming-Angebot von Sky verfügbar. Zur besseren Bedienbarkeit für mobile Endgeräte empfiehlt sich hier aber die kostenlose SkyGo-App. Diese finden Sie hier im iTunes-Store (für Apple-Nutzer) und hier im Google-Play-Store (für Android-Nutzer). Die App funktioniert allerdings nicht auf allen Android-Geräten einwandfrei. Hier haben wir für Sie eine Übersicht der kompatiblen Geräte zusammengestellt.

Wichtig: Achten Sie bei der Nutzung eines Streams stets auf eine stabile WLAN-Verbindung. Aufgrund des hohen Datenverbrauchs könnte das Datenvolumen eines herkömmlichen Mobilfunkvertrages ansonsten schnell aufgebraucht sein. Unter Umständen könnten dann hohe Kosten auf Sie zukommen.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute live bei Sky - hier das Abo bestellen

Falls Sie noch kein Sky-Kunde sind, die Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 aber dennoch über den Unterföhringer Sender verfolgen wollen, so haben wir einen speziellen Deal für Sie:

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League live im Free-TV bei Sport 1

Gute Nachrichten für alle, die auf Sky verzichten: Auch der Free-TV Sender Sport1 überträgt das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt hier bereits um 19 Uhr. Der Free-TV-Sender startet dann seinen Countdown zur Europa League. Live aus dem Studio wird Sie dabei das Moderatorenduo Oliver Schwesinger und Ruth Hoffmann begrüßen, als Experte ist unter anderem die Schalke-Legende Olaf Thon geladen. Sport1 bietet also eine umfangreiche Vorberichterstattung. Ab 21 Uhr meldet sich dann Moderatorin Laura Wontorra live aus der Amsterdam-Arena. Das Spiel kommentieren wird dann Markus Höhner.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute im kostenlosen Live-Stream von Sport1

Auch Sport1 bietet seine Übertragung von der Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 in einem hauseigenen Live-Stream an. Auch der Sport1-Live-Stream ist über alle gängigen Webbrowser abrufbar. Sollten Sie den Stream allerdings lieber über mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet verfolgen wollen, so bietet die kostenlose Sport1-App eine bessere Bedienbarkeit. Die App finden Sie hier im iTunes-Store (für Apple-User), sowie hier im Google-Play-Store (für Android-Nutzer) zum Download.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute im kostenlosen Live-Stream ohne SkyGo und Sport1

Sollten Sie nicht im Besitz eines Sky-Abos sein und auch nicht auf Sport1 zurückgreifen können, so bietet Ihnen das Internet dennoch ausreichend viele Möglichkeiten, um die Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 zu verfolgen. Diverse Seiten bieten auch am Donnerstagabend wieder zahlreiche Live-Streams an. Aber Achtung: Beim Besuch solcher Seiten besteht die Gefahr, dass Sie sich einen Virus oder andere Malware einfangen. Außerdem müssen Sie meist auf einen deutschen Kommentar verzichten, sowie eine schlechtere Bild- und Tonqualität hinnehmen. Auch während der Partie können Anzeigen und allerlei Pop-Ups das Fußballvergnügen trüben.

Ebenfalls ist die Legalität dieser Streaming-Dienste noch nicht einwandfrei geklärt. Hier können Sie die Einschätzung eines Rechtsanwaltes, der die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert, nachlesen. Wollen Sie aber lieber auf Nummer sicher gehen, so finden Sie hier eine Liste mit allen kostenfreien und legalen Live-Streams.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute im Live-Ticker bei wa.de

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Schalke 04 zu verfolgen. So bieten unsere Kollegen von wa.de eine Alternative zu Stream, Live-TV und Webradio: In diesem Live-Ticker von der Partie der „Königsblauen“ finden Sie alle wichtigen Informationen zum Spiel, die Startaufstellungen der beiden Mannschaften und alles rund um das Geschehen auf dem Platz.

Ajax Amsterdam gegen FC Schalke 04: Europa League heute im kostenlosen Webradio von Sport1

Falls Sie die Partie der „Knappen“ nicht an einem Bildschirm verfolgen können, so bietet das Webradio von Sport1 eine Alternative. Mit dem Audiostream von sport1.fm werden Sie über alle Geschehnisse rund um die Partie bestens informiert. Die Übertragung startet hier um 20.30 Uhr. Wenn Sie den Audio-Stream über mobile Endgeräte verfolgen möchten, so empfehlen wir Ihnen hier die passende sport1.fm-App. Diese finden Sie im iTunes-Store (Apple-User) und im Google-Play-Store (Android-User).

sdm