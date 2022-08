Ajax Amsterdam verbietet Fan-Plakate mit Trikot-Anfragen - zieht der FC Bayern nach?

Von: Marius Epp

Ist damit bald Schluss? Fanplakate mit Trikotanfragen sind auch in der Allianz Arena keine Seltenheit. © IMAGO/Heike Feiner/Eibner-Pressefoto

Beim niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam ist jetzt Schluss mit Trikotwunsch-Plakaten im Stadion. Findet das Verbot Nachahmer?

München - „Thomas, bekomme ich dein Trikot?“ oder „Hey Manu, ich möchte dein Shirt!“: Plakate mit diesen oder ähnlichen Aufschriften sind quasi bei jedem Heimspiel des FC Bayern an der Tagesordnung. Ajax Amsterdam hat diese Art der „Trikot-Bettelei“ jetzt tatsächlich verboten, wie niederländische Medien berichten.

Meist strecken Kinder die Banner in die Luft, die so gerne einmal ein Trikot von einem ihrer Idole in den Händen halten würden. Doch so verständlich dieser Wunsch ist: Zu viele Schilder können mitunter auch als störend empfunden werden. Das sehen nicht nur einige Fans auf Social Media so, sondern auch der niederländische Rekordmeister Ajax.

Ajax Amsterdam verbietet Trikot-Plakate: Wegen Brandschutz und Arroganz-Vorwürfen

Der Verein begründet das Verbot den Berichten zufolge mit zwei Argumenten. Zum einen seien es mittlerweile so viele Plakate, dass die Spieler keine Chance hätten, den Wünschen der Fans nachzukommen. So würden einige Spieler dann als arrogant wahrgenommen. Zum anderen bestehe die Gefahr, dass die leicht entflammbaren Plakate Feuer fangen könnten.

Nicht selten landen Trikots auch im Internet und werden zu hohen Preisen verkauft. In der Johan-Cruyff-Arena soll Fans mit Trikotwunsch-Plakaten zukünftig kein Einlass mehr gewährt werden. Der Verein bedauert zwar die Enttäuschung der Kinder, wenn sie ihre Schilder abgeben müssten. Aber irgendwo müsse eine Grenze gesetzt werden.

Plakat-Verbot in Holland: Fans sind geteilter Meinung

Die Reaktionen auf das Verbot in den sozialen Medien sind gemischt - manche sind der Meinung, man könne Kindern doch nicht verbieten, um Trikots zu bitten. Andere halten den Schritt für die richtige Maßnahme.

„Diese Schilder haben mittlerweile echt überhand genommen. Ich möchte nicht wissen, wie viele davon später zum Beispiel bei ebay zu Höchstpreisen verkauft werden“, findet ein Twitter-User. „Ich wünschte mir, dass man das anders gelöst hätte. Zum Beispiel Vereinbarung unter den Spielern, keine Trikots an Schilder-Deppen zu verschenken“, meint ein weiterer Fan.

Möglich, dass Bundesliga-Klubs bald ähnliche Maßnahmen ergreifen. Die Vorreiterrolle hat Ajax zumindest schon mal übernommen. (epp)