Al-Taawoun ärgert Ronaldo & Co.

Von: Philipp Kessler

Aushängeschilder der saudi-arabischen Pro League (von links): Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino und Karim Benzema. © Power Sport Images / ABACAPRESS / Propaganda Photo / Imago

Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal - diese vier Clubs sind den anderen Vereinen der Saudi Pro League finanziell überlegen. Dennoch sorgt Al-Taawoun für eine Überraschung.

Riad - Die ganze Fußball-Welt kennt mittlerweile Al-Nassr. Seit vergangenem Winter spielt Cristiano Ronaldo (38) für den saudischen Club. Seitdem folgten dem mehrmaligen Weltfußballer mehrere Top-Stars in die Wüste. Beispielsweise Sadio Mané (31) zu Al-Nassr, Neymar (31) zu Al-Hilal, Roberto Firmino (32) zu Al-Ahli oder Karim Benzema (35) zu Al-Ittihad. Allesamt Vereine, die vom Staatsfonds PIF unterstützt werden und damit dem Rest der Saudi Pro League finanziell überlegen sind.

Ein Club schafft es dennoch, Ronaldo, Benzema & Co. aktuell zu ärgern: Al-Taawoun, nach 12 Spieltagen überraschend Tabellendritter. Der Verein ist in Buraida, eine kleinere Stadt im Zentrum Saudi-Arabiens, beheimatet. Bekannt ist diese bisher nicht zwingend für Fußball, sondern eher wegen ihrer Datteln.

Für den sportlichen Aufstieg Al-Taawouns sind vor allem Brasilianer verantwortlich: Trainer Pericles Chamusca (58) gilt als Taktik-Fuchs, der viel Wert auf defensive Organisation legt. Torhüter Mailson (27) wehrt aktuell die meisten Torschüsse der Liga ab. In der Abwehr sorgt Andrei Girotto (31) für Stabilität. Im Mittelfeld ist Flavio (27) für Zweikampfhärte zuständig. Und ganz vorne sorgen Mateus (29) und Joao Pedro (30) für Wirbel und Tore.

Trainer Pericles verrät Erfolgsgeheimnis

Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis antwortet Coach Pericles: „Es gibt eine Abstimmung zwischen der Verwaltung und dem technischen Staff, insbesondere bei der Verpflichtung von Spielern. Wir haben diese Abstimmung, um die Struktur unserer Mannschaft zu schützen und zu erhalten. Unsere Spieler sind sehr gut und spielen auch im Training mit sehr hoher Intensität, was bedeutet, dass die Qualität der Trainingseinheiten sehr gut ist. Auch bei den Optionen, die wir für die Auswahl von Spielern haben, die unser Team verstärken sollen, kommt es auf Qualität, Anpassung und Spielstil an.“

Pericles und seine Mannschaft wirbeln die Saudi Pro League aktuell ordentlich durcheinander. Für Trainer, der bereits seit 2018 in Saudi-Arabien tätig ist, mehr als nur eine Momentaufnahme. Er traut Al-Taawoun viel zu. „Zu Beginn der Saison war unser Plan, unter die ersten Sechs zu kommen. Ich denke, dass wir dieses Ziel in der Mitte der Saison nach oben hin anpassen können, aber wir müssen noch mehr lernen“, betont der Brasilianer. „Zu Beginn der Saison ist die Organisation anders, die Spieler kommen später, jetzt hat der Wettbewerb auf einem sehr hohen Niveau begonnen. Ich muss abwarten, was im kommenden Transferfenster passiert, danach werde ich Pläne für unser neues Ziel machen.“

Auf Sieg eingestellt gegen Al-Hilal

Am Freitag steht für Al-Taawoun das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Al-Hilal in Riad auf dem Programm. Pericles stellt sein Team auf Sieg ein: „Wir werden 48 Stunden Zeit haben, um an der taktischen Ausrichtung und Details zu arbeiten. Unsere Mentalität ist immer, gegen jede Mannschaft zu gewinnen.“ Philipp Kessler