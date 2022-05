Münchner Sportwissenschaftler macht Alaba, Ribéry & Co. noch fitter

Von: Philipp Kessler

Matthias Blankenburg mit Fußball-Superstar Franck Ribéry. © Matthias Blankenburg/Myos

Mit einer präzisen Planung bereitet der Münchner Sportwissenschaftler Matthias Blankenburg Profi-Fußballer körperlich auf ihre Saisons vor.

München - Er hebt die Athletik der Fußballprofis auf ein anderes Level: Matthias Blankenburg (43). Der Sportwissenschaftler trainiert regelmäßig mit Real-Star David Alaba (29), Jérôme Boateng (33/Lyon) oder Franck Ribéry (39/Salernitana) und machte auch Bayern-Juwel Malik Tilmann (19) fit für seine erste Länderspielreise mit der US-Nationalmannschaft.

Besonders innovativ: das Trainingscamp in Blankenburgs Studio MYOS. Von Ende Mai bis Ende Juli bereiten sein Team und er im Münchner Norden rund 25 Profis aus der Bundesliga und anderen europäischen Ligen auf die neue Saison vor, darunter Arne Maier (23/Augsburg) oder Nico Mantl (22/RB Salzburg). Dabei geht es vor allem um Verletzungsprävention und um die Verbesserung leistungsspezifischer Parameter.



Fußball-Stars werden auf Agilität, Koordination und Schnelligkeit geprüft

Die Grundlage für jeden Fußball-Spieler ist eine ausführliche Leistungsdiagnostik. „Wir bestimmen immer vorab individuelle Leistungsparameter, um für jeden individuelle Trainingsprogramme zu entwickeln und arbeiten dann mit den Spielern individuell an der Verbesserung“, erklärt Blankenburg im Gespräch mit der tz. „Zu unseren Analysen gehören Tests in unserem Speedcourt, um Agilität, Koordination und Schnelligkeit zu testen. Darüber hinaus schauen wir in unserem Diagnostik-Labor detailliert die Körperstatik der Spieler an und machen spezifische Krafttests, um genauestens zu sehen, wo die Defizite liegen.“

Blankenburg und sein Team bieten den Spielern an, zwei bis drei Stunden täglich im MYOS zu sein. „Über das Training hinaus bekommen sie die entsprechende Körperpflege, regenerative Maßnahmen, wie Kälte und Kompression“, sagt der Sportwissenschaftler.



Fußball-Stars können auch während der Saison Angebote in Anspruch nehmen

Aber was passiert nach dem Sommercamp? „Mir ist es wichtig, dass die Spieler ihre Pläne begleitend zu ihrem Einstieg in das Mannschaftstraining fortführen können“, sagt Blankenburg. „Auch während der Saison stehen wir dann in Kontakt mit den Spielern und natürlich kommen die Spieler auch immer wieder zur Kontrolle oder für Trainingseinheiten bei uns vorbei.“