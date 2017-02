Alena Gerber moderiert Bundesliga-Show auf Sport1

München - Alena Gerber gehört ab sofort zum Moderationsteam der Sport1-Sendung „Warm-up – Die Fußballvorschau“.

Hübscher Neuzugang bei Sport1: Moderatorin und Model Alena Gerber wird Co-Moderatorin von „Warm-up – Die Fußballvorschau“. Ihre Premiere feiert die 27-Jährige, die 2008 als Wiesn-Playmate des Männermagazins Playboy berühmt wurde, an diesem Freitag, 24. Februar, live ab 21:00 Uhr. „Ich freue mich besonders auf meine Aufgabe bei ‚Warm-up‘, weil dieses Format alles mitbringt, was ich mir unter einer gelungenen Fußballsendung vorstelle“, so Gerber.

Die Ex-Freundin von Skisprunglegende Sven Hannawald hat bereits Erfahrung in der Sportmoderation. Für das Format „adidas Gamedayplus“ interviewte sie unter anderem den fünfmaligem Weltfußballer Lionel Messi, Champions-League-Sieger Marcelo von Real Madrid, Bastian Schweinsteiger und die Bayern-Stars Thomas Müller, Xabi Alonso und Javier Martinez. Gerber spricht Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.

„Warm-up – Die Fußballvorschau“ sendet Sport1 jeweils am Freitagabend, es soll ein Vorgeschmack auf das anstehende Fußball-Wochenende sein. Im Fokus stehen letzte News, Fakten und Statistiken zu den einzelnen Partien.

fw