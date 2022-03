Deutscher Cheftrainer knackt 50 Jahre alten Serie-A-Rekord - nach nur sieben Spielen im Amt

Von: Antonio José Riether

Alexander Blessin (r.) blieb auch gegen José Mourinho und seine AS Rom ungeschlagen. © Alfredo Falcone/imago-images

Beim CFC Genua ist seit Mitte Januar mit Alexander Blessin ein deutscher Chefcoach im Amt. In seinen ersten Partien stellte er bereits einen ungewöhnlichen Rekord auf.

Genua - In der Serie A* kämpfen allerlei Traditionsvereine gegen den Abstieg in die Zweitklassigkeit. Zwischen den beiden Aufsteigern Venedig und Salerno wehrt sich auch der CFC Genua gegen den drohenden Gang in die Serie B. Die Ligurer wechselten darum bereits dreimal den Cheftrainer, seit Mitte Januar ist ein in der Bundesliga* weitestgehend unbekannter Deutscher verantwortlich für die Rossoblu – und stellte in seinen ersten sieben Partien sofort einen ligaweiten Rekord ein, der bereits seit den frühe 1970er-Jahren bestand.

Serie A: Deutscher Trainer wechselte aus Belgien nach Genua - und fand sich im Abstiegskampf wieder

Alexander Blessin kam aus der belgischen ersten Liga vom KV Ostende, zuvor war der 48-Jährige von 2012 bis 2020 als Cheftrainer für die U19- und U17-Juniorenteams sowie die damalige Reserve von RB Leipzig zuständig. In Genua erwischte der gebürtige Stuttgarter einen höchst ungewöhnlichen Start. Die ersten sieben Ligaspiele blieb er mit den Hafenstädtern ungeschlagen, allerdings wartet er ebenfalls noch auf seinen ersten Sieg in Italien.

Mit sieben Unentschieden begann sein Engagement in der Serie A, womit Blessin unfreiwillig einen fünfzig Jahre alten Rekord knackte. 1972 hatte Giancarlo Cadè, der damalige Trainer von Hellas Verona, seine Amtszeit mit sechs Pflichtspiel-Remis in Folge eingeläutet. Der Schwabe ist damit neuer Rekordhalter, hofft jedoch angesichts der tabellarischen Situation seiner Mannschaft auf den ersten Dreier unter seiner Führung. Neun Spieltage vor Schluss steht sein Team mit sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Serie A: CFC Genua wartet noch auf zweiten Saisonsieg - schafft Alexander Blessin noch den Klassenerhalt?

Anhand der letzten Ergebnisse lässt sich jedoch erkennen, dass insbesondere die Defensive des CFC Genua intakt ist, von den sieben Remis endeten gleich fünf torlos. Bei den übrigen beiden Unentschieden gegen die direkten Konkurrenten Venedig und die US Salernitana traf jedes Team jeweils einmal. In 29 Spielen kam der abstiegsbedrohte Klub auf insgesamt 16 Punkteteilungen, seit dem 3. Spieltag wartet man auf den zweiten Saisonsieg.

Ganz grundlos ist Blessin nicht in Genua*, seit vergangenem Dezember ist mit Johannes Spors ein deutscher Generaldirektor im Verein, drei Monate vor seinem Engagement hatte die US-amerikanische Investorengruppe ‚777 Partners‘ den Klub übernommen. Der ehemalige Chefscout von RB Leipzig* und dem Hamburger SV* leitete auch die Transfers der deutschen Profis Nadiem Amiri sowie Lennart Czyborra ein und holte mit Co-Trainer Tonda Eckert und Geschäftsführungs-Assistent Marcel Klos weitere Landsmänner an Bord.

Deutsche Connection: Coach Alexander Blessin, Geschäftsleitungs-Assistent Marcel Klos und Generaldirektor Johannes Spors (v.l.). © Italy Photo Press/imago-images

Wie es mit Blessin weiter geht, hängt wohl auch an den restlichen Saisonspielen. Der ehemalige Profi, der nicht über sieben Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart hinaus kam, hat mit seinem Team noch harte Spiele vor sich, unter anderem geht es noch gegen Milan, Juventus und Neapel. Weitere Remis-Serien helfen in dieser Phase wohl nicht entscheidend weiter. (ajr)