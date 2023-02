Bayern-Leihgabe Nübel patzt im Elfmeterschießen: Leverkusen schmeißt AS Monaco raus

Von: Stefan Schmid

Alexander Nübel ist mit seiner AS Monaco im Elfmeterschießen aus der Europa League ausgeschieden. Beim entscheidenden Treffer sieht der Keeper unglücklich aus.

Monaco – Bayern-Leihgabe Alexander Nübel muss mit der AS Monaco in der Play-Off-Runde der Europa League die Segel streichen. Im dramatischen Elfmeterschießen trifft den deutschen Keeper kaum Schuld, einzig beim entscheidenden Treffer von Moussa Diaby sah er unglücklich aus. Auch beim ersten Treffer von Bayer Leverkusen bei der 3:2-Niederlage über die reguläre Spielzeit hatte der Keeper seine Finger mit im Spiel.

Nübel sieht bei Wirtz-Treffer nicht gut aus

Wie schon im Hinspiel fielen zwischen Leverkusen und Monaco über 90 Minuten hinweg ganz 5 Treffer. Doch diesmal drehten die Gäste aus Deutschland das Hinspielergebnis um, am Ende stand über Hin- und Rückspiel ein 5:5 zu Buche. Dabei sah es lange so aus, als ob Bayer das Weiterkommen schon in der regulären Spielzeit gelingen würde. Doch dann erzielte, sechs Minuten vor dem regulären Ende, Ex-Bundesliga-Profi Breel Embolo das 2:3 für die AS Monaco.

Schon nach 13 Minuten musste Alexander Nübel im Tor von AS Monaco das erste Mal hinter sich greifen und sah dabei alles andere als gut aus. Eine Hereingabe von Frimpong von der Grundlinie aus wehrte der Torhüter direkt vor die Füße des einschussbereiten Florian Wirtz auf. Der bedankte sich für das Geschenk der FCB-Leihgabe und schob mustergültig ein. Bei den beiden weiteren Gegentreffern durch Adli und Palacios traf Nübel hingegen keine Schuld.

Alexander Nübel ist nach dem Ausscheiden gegen Bayer Leverkusen in der Europa League bedient. © IMAGO/Norbert Scanella

Nübel fehlt das Glück beim letzten Elfmeter

Wie es der Dramatik des Spiels angebracht war, musst schließlich das Elfmeterschießen über den Gewinner entscheiden. Und in diesem stand nach neun geschossenen Elfern der Sieger Bayer 04 Leverkusen fest. Während Ex-Löwe Kevin Volland seinen Elfmeter für Monaco verwandeln konnte, wurde Eliot Matazo zum Unglücksraben aufseiten der Monegassen. Sein Schuss knallte nur an den Querbalken.

Alexander Nübel, der zum Elfmeterhelden hätte werden können, wurde von den Leverkusenern keine Chance gelassen, die allesamt souverän und unhaltbar verwandelten. Bis? Ja, bis auf den letzten Schuss von Diaby, an dem Nübel sogar dran war. Anstatt den Ball final abwehren zu können, lenkte Nübel den Ball nur nach unten hinten weg, von wo das Spielgerät hinter die Linie sprang. Am Ende steht ein bitterer Abend für Alexander Nübel, dessen Mitspieler auf dem Feld die letzte Entschlossenheit zum Weiterkommen vermissen ließen. (sch)