„Wilder Mix“: Alexander Nübel spricht über Monaco-Stammtisch mit Robert Geiss, Zverev und Hülkenberg

Von: Stefan Schmid

Alexander Nübel trifft sich regelmäßig mit anderen Deutschen beim Monaco-Stammtisch. Besonders ein Ritual bei den Treffen soll für sportlichen Erfolg sorgen.

Monaco/München - Bayern-Leihgabe Alexander Nübel wird mindestens bis zum Saisonende bei der AS Monaco bleiben. Das steht spätestens seit dem Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern fest. Nicht nur sportlich scheint das für Nübel die bevorzugte Option zu sein, denn im Fürstentum hat sich der 26-Jährige bestens eingelebt. Regelmäßig trifft er sich mit dem Monaco-Stammtisch, in dem neben Kevin Volland noch einige weitere deutschsprachige Persönlichkeiten vertreten sind. Im aktuellen Sportstudio spricht der Torhüter nun über die illustre Runde und gibt Einblick in ein besonderes Trink-Ritual.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 in Paderborn Bis 30. Juni 2023 an die AS Monaco verliehen Für Monaco: 76 Spiele, 89 Gegentore, 21 Mal zu Null (Stand 22. Januar 2023) Bis Juni 2025 Vertrag beim FC Bayern

Volland-Frage lässt Nübel kurz stutzen

Der vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel liefert einen souveränen Auftritt bei Jochen Breyer im aktuellen Sportstudio ab. Bis es dann zur Abschlussfrage kommt, denn die gibt Breyer im Namen von Nübel-Teamkollege Kevin Volland wider. Bei der Erwähnung seines Teamkollegen stutzt der Studiogast kurz und fragt nach: „Wirklich?“

Dann kommt schon die Frage, die den Nachwuchstorhüter wohl aufs Glatteis führen soll: „Welches schwarze Kräutergetränk müssen Sie beim Monaco-Stammtisch immer bestellen?“, will Breyer von seinem Gast wissen. Nübel, der wohl nicht auf diese Art von Frage vorbereitet war, behält sein Pokerface, antwortet aber nicht sofort.

Die Monaco-Stammtisch-Connection von der AS Monaco: Ismail Jakobs, Kevin Volland und Alexander Nübel. © IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Monaco-Stammtisch mit Robert Geiss und Nico Hülkenberg

Breyer, ganz der professionelle Moderator, will aber ohnehin zunächst wissen, um was es sich denn beim Monaco-Stammtisch genau handelt. „Das sind Leute, die in Monaco leben, die alle Deutsch sprechen, also die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Wir treffen uns ab und zu, gehen Mittagessen“, erklärt Nübel.

Auch über die Mitglieder des illustren Stammtisches, der vom C-Promi bis zum Tennis-Star alles zu bieten hat, gibt der Torhüter gerne Auskunft. „Hülkenberg (Nico; d. Red.), Zverev (Alexander; d. Red), Robert Geiss, wir Fußballer. Dann noch zwei, drei, vier andere, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das ist ein wilder Mix von vielen Leuten, die da Mittags eine gute Zeit haben.“

„Schwarzes Kräutergetränk“ soll der AS Monaco zum Sieg verhelfen

Offen bleibt aber die Frage nach dem „schwarzen Kräutergetränk“, auf die Breyer dann doch noch zurückkommt. Nübel vermeidet zwar, den Namen besagten Getränks auszusprechen, gibt aber eine detaillierte Beschreibung ab. „Das schwarze Kräutergetränk wird eigentlich immer getrunken, damit wir am Wochenende gewinnen und ähm … kommt, glaube ich, sogar aus Deutschland, schmeckt kalt am besten, aber sollte man in Maßen genießen.“

Mit dem Siegel des Glücksbringers versehen, ist es wohl dann auch kein Problem, dass das Getränk alkoholischer Natur ist. Aber auch hierfür gibt es beim Monaco-Stammtisch eine augenzwinkernde Lösung: „Aber dazu trinken wir ja Bier als Wasser-Ersatz.“ Wenn auch sicherlich nicht ganz ernstgemeint, ist das bei einem Stammtisch mit Ur-Bayer Kevin Volland als Mitglied zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Ein Privileg, das sich der Ex-Löwe hart erkämpft hat, denn seine Zeit im Löwen-Internat war nicht gerade von vielen Freiräumen geprägt. (sch)