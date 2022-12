Während Marokko gegen Spanien läuft: ARD äußert sich zum Fehlen von WM-Expertin Schult

Von: Nico Scheck, Florian Schimak

Teilen

Im Achtelfinale der WM 2022 trifft Spanien auf Marokko. Hier erfahren Sie, wo das Spiel jetzt live im TV und Stream übertragen wird.

Update vom 6. Dezember, 18 Uhr: Während Marokko und Spanien um den Einzug ins WM-Viertelfinale kämpfen, dürften sich einige TV-Zuschauer bereits vor dem Spiel gewundert haben, dass die Experte-Runde in der ARD nicht vollzählig vertreten war.

Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira referierten zwar an der Seite von Jessy Wellmer über die Vorzüge der Spanier und die Klasse der Marokkaner, aber eine TV-Expertin fehlte: Almuth Schult! Warum? Die ARD erklärte das Fehlen der Nationaltorhüterin anschließend auf Twitter.

Schult fehlte nämlich „aus privaten Gründen“ rund um die Achtelfinalpartien der WM am Dienstag. Ob die 31-Jährige, die neben Hitzlsperger und Khedira die Spiele im Ersten analysiert, zum Viertelfinale zurückkehren wird, „steht derzeit noch nicht fest“, hieß es in dem Statement.

Während Marokko gegen Spanien läuft: ARD erklärt Fehlen von WM-Expertin Schult

Schult hatte im vergangenen Jahr bei der EM als Expertin in der ARD debütiert und für ihre Auftritt viel Lob erhalten. Offen ist derzeit, wo die Mutter von Zwillingen ihre sportliche Karriere als Torhüterin fortsetzt. Zuletzt spielte sie in den USA beim Angel City FC, der Vertrag wurde dort nicht erneuert.

Während Marokko gegen Spanien läuft: ARD äußert sich zum Fehlen von WM-Expertin Schult. © IMAGO / Shutterstock / regios24

Marokko - Spanien jetzt live im TV und Stream: Wo läuft das WM-Achtelfinale?

Erstmeldung vom 2. Dezember: Al-Rayyan - Im Achtelfinale der WM 2022 muss Spanien gegen vielleicht DIE Überraschungsmannschaft des bisherigen Turniers ran: Marokko. Die Nordafrikaner haben sich in ihrer Gruppe gegen die Fußballmächte Belgien und Kroatien als Gruppenerster durchgesetzt. Belgien unterlag gar im direkten Duell mit 0:2 - und musste so schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Spanien dürfte also gewarnt sein.

Begegnung Marokko - Spanien Anpfiff 6. Dezember, 16 Uhr Stadion Education City Stadium (Al-Rayyan)

Zumal: Die Roten rund um Nationaltrainer Luis Enrique haben sich ins Achtelfinale gezittert. Wurde „La Furia Roja“ (zu dt.: die rote Furie) im Auftaktspiel gegen Costa Rica (7:0) noch gerecht, blieb sie gegen Deutschland (1:1) und allemal gegen Japan (1:2) über weite Strecken blass und schaffte den Sprung ins Achtelfinale nur als Gruppenzweiter hinter den Japanern. Nun braucht es gegen Marokko definitiv wieder eine Leistungssteigerung, soll die Reise in Katar noch weitergehen. Denn Marokko hat mit Belgien bereits einen Favoriten nach Hause geschickt. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Spaniens Fußballer haben sich bei der WM 2022 ins Achtelfinale gezittert. © Li Gang/XinHua/dpa

Wie haben sich Marokko und Spanien für das Achtelfinale qualifiziert?

Marokko hat sich in der Gruppe F als Erster durchgesetzt, während Spanien die Gruppe E als Zweiter beendet hat. Die Tabellen im Überblick.

Die Tabelle der Gruppe E:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Japan 3 4:3 6 2. Spanien 3 9:3 4 3. Deutschland 3 6:5 4 4. Costa Rica 3 3:11 3

Die Tabelle der Gruppe F:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Marokko 3 4:1 7 2. Kroatien 3 4:1 5 3. Belgien 3 1:2 4 4. Kanada 3 2:7 0

Marokko gegen Spanien bei der WM 2022: Wo läuft das Achtelfinale jetzt live im TV und Stream?

Das WM-Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien wird live im Free-TV in der ARD übertragen - und somit auch im kostenlosen Live-Stream bei daserste.de. Florian Naß wird die Partie kommentieren, als Moderatorin fungiert Jessy Wellmer. Ihr stehen Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger als Experten zur Seite.

Auch bei Magenta TV wird das Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien zu sehen sein. Die Vorberichte beginnen am Dienstag, dem 6. Dezember, um 15 Uhr, ab 15.50 Uhr kommentiert dann Wolff Fuss. Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams im Überblick.

WM 2022 jetzt live im TV: Die Übertragung von Marokko gegen Spanien im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream daserste.de, Magenta TV (Abo erforderlich)

WM-Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien jetzt im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Wer ist bei Marokko gegen Spanien Schiedsrichter?

Das WM-Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien wird Schiedsrichter Fernando Rapallini (Argentinien) leiten. Ihm assistieren Juan Pablo Belatti und Diego Yamil Bonfa (beide Argentinien) sowie Raphael Claus (Brasilien) als Vierter Offizieller.

Aufstellungen bei Marokko gegen Spanien

Aufstellung Marokko: Bono - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal - En-Nesyri

Aufstellung Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo - Asensio

(nc)