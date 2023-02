Nachwuchs-News bei Almuth Schult: Nationaltorhüterin ist wieder schwanger – TV-Expertin verpasst WM

Von: Antonio José Riether

Almuth Schult wird den DFB-Frauen bei der WM fehlen. Die Fernsehexpertin ist wieder schwanger, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gratulierte bereits.

Frankfurt am Main – Almuth Schult ist eine der erfolgreichsten Fußballtorhüterinnen Deutschlands, dem breiten Publikum wurde sie als Fernsehexpertin bei den vergangenen Turnieren der Männer bekannt. Eigentlich hatte die 31-Jährige ihr Comeback geplant, nun muss sie für die Frauen-WM in diesem Jahr absagen. Doch der Grund ist höchst erfreulich, denn Schult erwartet ihr drittes Kind.

Almuth Schult Geboren: 9. Februar 1991 in Dannenberg (Elbe) Position: Torhüterin Stationen: Hamburger SV, Magdeburger FFC, SC 07 Bad Neuenahr, VfL Wolfsburg, Angel City FC Länderspiele: 66

Almuth Schult: DFB-Keeperin gab schon einmal ein Comeback nach Schwangerschaft

Bei der FIFA-WM im vergangenen Jahr stach Almuth Schult jeweils als Fernsehexpertin bei der ARD neben den Ex-Nationalspielern Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira heraus, auch bei der EM im Vorjahr war sie für den Sender im Einsatz. Die 66-fache Nationaltorhüterin, die mit den DFB-Frauen Olympiasiegerin und Europameisterin wurde, wusste mit ihrer bestimmten, aber sympathischen Art zu überzeugen.

Bereits im Frühjahr 2020 machte Schult Schlagzeilen, als sie Mutter von Zwillingen wurde und sich im Anschluss wieder zurück auf den Platz kämpfte. Währenddessen verlor sie ihren Stammposten im DFB-Tor an Merle Frohms, nahm aber dennoch als Nummer zwei an der Europameisterschaft 2022 in England teil, bei der Deutschland erst im Finale am Gastgeber scheiterte. Nun wird Schult erneut Mutter.

Almuth Schult musste zuletzt Schicksalsschlag verkraften, die Schwangerschaft gibt ihr Hoffnung

Wie die Norddeutsche auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, erwarten sie und ihr Ehemann im August 2023 erneut ein Kind. Der NDR hatte bereits zuvor über die Schwangerschaft der Keeperin berichtet, die sich bereits auf das nächste Abenteuer freut. „Die Schwangerschaft lässt uns alle wieder fröhlicher in die Zukunft blicken“, sagte die langjährige Bundesliga-Spielerin dem Sender. Erst kürzlich hatte Schult ihre Karriereplanung nach dem Tod ihres Schwiegervaters in den Hintergrund gerückt.

Wie bei ihrer ersten Schwangerschaft will sie auch nach der zweiten wieder auf dem Platz angreifen, wie sie gegenüber dem NDR ankündigte. „Ich möchte gern nach der Schwangerschaft und der Geburt meine Fußballkarriere fortsetzen“, sagte die Sportlerin, die im vergangenen Jahr noch kurzzeitig beim US-Franchise Angel City FC unter Vertrag stand. Erst im Dezember war sie nach eigenen Aussagen bereits mit einem anderen Klub im Ausland einig, allerdings scheiterte das Engagement aus den angeführten privaten Gründen.

66 Länderspiele bestritt Almuth Schult für die Nationalmannschaft. © Memmler/imago

Almuth Schult: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gratuliert Torhüterin zur Schwangerschaft

Womöglich wird ihr nächstes Kind nicht in Deutschland aufwachsen, denn an eine Rückkehr in die Bundesliga denkt die sechsfache Deutsche Meisterin derzeit nicht. „Ich sehe momentan nicht den Grund, wieder in Deutschland zu spielen“, sagte die Niedersächsin. Auch im DFB-Team steht sie nun vor einer ungewissen Situation, an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zwischen dem 20. Juli und dem 20. August wird sie schwangerschaftsbedingt definitiv nicht teilnehmen.

Ihre Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg betonte in einer Mitteilung des DFB den hohen Stellenwert, den Schult für die Nationalmannschaft habe und gratulierte der Champions-League-Siegerin von 2014. „In den vergangenen drei Jahren hat sie auf beeindruckende Weise viele Herausforderungen sowie neue Rollen in der Nationalmannschaft angenommen. Auch bei der EM war sie ein großer und wichtiger Rückhalt für das gesamte Team“, meinte die 55-Jährige und ergänzte: „Für die nahe Zukunft wünschen wir ihr nun vor allem, dass die Schwangerschaft gut verläuft und alle gesund bleiben“. (ajr)