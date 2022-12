Mit Türkgücü? – Alper Kayabunar will als Chefcoach zurück in den Profibereich

Von: Sebastian Isbaner

Alper Kayabunar unterschrieb vergangene Woche eine Vertragsverlängerung bei Türkgücü München bis 2025 © IMAGO

Türkgücü-Coach Alper Kayabunar hat vergangene Woche seinen Vertrag verlängert. Im Amateurbereich will der 37-Jähriger aber nicht verweilen.

München – Seit Anfang dieser Saison ist Alper Kayabunar Cheftrainer beim Drittliga-Absteiger Türkgücü München. Nach 22 Spielen belegt er mit seiner neu zusammengestellten Truppe den fünften Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Unter anderem vor den Amateuren des FC Bayern München, die am Anfang der Saison noch als Top-Favorit auf den Aufstieg gehandelt wurden.

Vertragsverlängerung bis 2025 – Türkgücü München bindet Trainer Kayabunar langfristig

Als Belohnung wurde dem 37-Jährigen eine Vertragsverlängerung bis 2025 angeboten. Und die nahm er dankend an: „Für mich ist es hier top. Es ist mein Heimatverein und das Vertauen vom Verein, auch mit der Jugendarbeit zusammen, stimmt. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Es passt es einfach alles, das Drumherum und auch mit der Mannschaft“, so Kayabunar nach dem letzten Spiel des Jahres gegen den TSV Aubstadt.

Kayabunar bleibt damit seinem Herzensverein weiter treu. Sowohl als Spieler, als auch als Co-Trainer ist er schon seit elf Jahren für Türkgücü München tätig. Unter anderem auch beim Ausflug in die 3. Liga. Nach dem Zwangsabstieg und der Insolvenz übernahm er den angeschlagenen Verein in der Regionalliga als Cheftrainer.

Rückkehr in den Profibereich – Kayabunar will als Cheftrainer über die Regionalliga hinaus

Der Wiederaufstieg in die 3. Liga ist bei Türkgücü derzeit kein Ziel. Kayabunar hat die Rückkehr in den Profibereich allerdings nicht abgehakt. „Ich war selber im Profifußball. Hatte auch schon das Glück, in der 3. Liga als Cheftrainer vier Spiele lang arbeiten zu dürfen. Es wäre schon ein Traum, da wieder hinzukommen und dann auch dementsprechend die Scheine zu machen“, sagt der Cheftrainer von Türkgücü München. Für die A-Lizenz ist der Coach schon zugelassen. Die weiteren Trainer-Lizenzen sollen die nächsten Jahre dazukommen.

Ob eine Rückkehr in die 3. Liga auch mit Türkgücü München in den nächsten Jahren möglich ist? In ihrer ersten Saison zurück im Amateurbereich schlagen sich die Münchner überraschend. Und das nach der turbulenten Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer und dem Abstiegschaos der letzten Saison. 36 Punkte stehen zur Winterpause auf dem Konto des Drittliga-Absteigers.

Türkgücü München: Nach erfolgreicher Hinrunde – Aufstiegskandidat Würzburg wartet zum Rückrunden-Auftakt

Aufgrund der Spielabsage gegen den SV Heimstetten und des Spielabbruchs gegen die FC Bayern Amateure hat Türkgücü zudem zwei Spiele weniger auf dem Konto. Nach oben wird min dieser Saison aber nichts mehr zu holen sein. Die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers sind der Konkurrenz schon enteilt.

Nichtsdestotrotz kann Kayabunar auf eine erfolgreiche Hinrunde zurückschauen. Weiter geht es am 16. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Das erste Punktspiel bestreiten die Münchner am 24. Februar. Der Gegner ist kein Geringerer als der FC Würzburger Kickers. Das Hinspiel im Grünwalder Stadion Mitte August endete 0:0 Unentschieden. (Sebastian Isbaner)