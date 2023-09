„Wer kommt hier hin?“: Gnabry lästert in Amazon-Doku über Katar

Von: Patrick Mayer

In der Amazon-Doku zur deutschen Nationalmannschaft wundert sich Serge Gnabry über das WM-Gastgeberland Katar.

München – Der deutsche Fußball befindet sich am Boden. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer, aktuell wird händeringend nach einem Nachfolger gesucht. Bei der aktuellen Lage gerät die Amazon-Doku über die WM 2022 in Katar beinahe in Vergessenheit.

Serge Gnabry wundert sich über Wüstenquartier in Katar

Die vierteilige Serie war am Freitag erschienen, einen Tag vor dem 1:4-Debakel gegen Japan. Dabei gibt es einige Szenen, die die Fans schon am Premieren-Tag beschäftigten. Dazu zählt auch eine Äußerung von Serge Gnabry. Konkret ging es dabei um das Gastgeberland Katar.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war trotz der anhaltenden Diskussionen im November und Dezember zur WM 2022 angereist und hatte schließlich wenig erfolgreich die Weltmeisterschaft bestritten.

Geäußert wurde der Satz im Mannschaftsquartier „Zulal Wellness Resort“ (siehe Instagram-Posting unten) von Münchens Angreifer Serge Gnabry. Das Resort liegt im äußersten Norden des kleinen Landes direkt am Persischen Golf. Drumherum ist Wüste, wohin man blickt. „Ich frag mich, wer kommt hier hin?“, fragte Gnabry seine DFB-Kollegen während Dehnübungen. Mehrere von ihnen, darunter die Bayern-Kollegen Joshua Kimmich und Leroy Sané, mussten daraufhin lachen.

Auch andere Nationalspieler mussten sich an die sandige Lage des luxuriösen Urlaubsresorts mit einem gigantischen Pool im Stile eines Strandes offenbar erst gewöhnen. „Ich bin das deutsche Klima gewohnt, wo Haus an Haus steht, oder mal eine Autobahn, wo du drüber fährst. Hier ist es eine Landstraße, die einfach in Richtung Wüste verläuft. Und dann ist da ganz lange nichts.. Und dann kommt auf einmal das Hotel“, sagte etwa BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck in der Doku.

Katar: Leon Goretzka und Hansi Flick rechtfertigen deutsche WM-Teilnahme

Sein neuer BVB-Kollege Niclas Füllkrug erklärte: „Es war schon ein Stück weit ungewöhnlich. Dort gibt es ja auch viel unbebaute Fläche, was man hier in Deutschland nicht so kennt. Ich glaube, eine Stunde waren wir unterwegs und sind zum Hotel gefahren, wo weit und breit drumherum gar nichts war. Wir waren ein Stück weit abgekapselt, was ich für so ein großes Turnier ein Stück weit positiv finde.“

Dass das DFB-Team trotz vieler Berichte über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen am Turnier teilnahm, rechtfertigte Bayerns Leon Goretzka. „Die Kritik gilt nicht den Spielern, die da hinfahren, sondern eher den Leuten, die bei der Vergabe eine Rolle gespielt haben“, sagte er. Und der mittlerweile entlassene Bundestrainer Hansi Flick meinte: „Jetzt mit der Tatsache, da wir alle die Möglichkeit haben, eine WM zu spielen, sollte man es auch ermöglichen, dass man sich drauf freuen kann.“ (pm)