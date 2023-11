„Das ganze Land sieht die Situation als Desaster“

Von: Philipp Kessler

Ajax am Boden: Der niederländische Top-Klub liefert momentan nur noch wenig Argumente für seinen großen Namen. © IMAGO/ANP

Rekordmeister Ajax Amsterdam steckt tief in der Krise. Club-Legende Wesley Sneijder sorgt sich und würde helfen, wie er im tz-Interview verrät.

Amsterdam - Mega-Krise bei Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister ist Tabellenletzter der Eredivisie. Nach dem schlechtesten Saisonstart der Clubgeschichte trennte sich Ajax vergangene Woche von Chefcoach Maurice Steijn (49). Bis Saisonende soll nun John van´t Schip (59) helfen.

Wesley Sneijder (39) erlebte mit Ajax weit bessere Zeiten, wurde 2004 und 2005 Meister, 2006 und 2007 Pokalsieger. Der ehemalige Offensivstar, der u.a. mit Inter Mailand 2010 Champions-League-Sieger und im selben Jahr mit Holland Vize-Weltmeister wurde, im tz-Interview.

Wie hart ist es für Sie als Vereinslegende, den Ajax-Absturz mitanzusehen?

Sehr hart. AZ Alkmaar, Feyenoord, PSV Eindhoven – diese niederländischen Mannschaften spielen alle auch deshalb international in dieser Saison, weil Ajax mit den Erfolgen im Europacup aus den vergangenen Jahren wichtige Punkte für die Fünfjahreswertung gesammelt hat. Das ganze Land sieht die aktuelle Situation als Desaster, sogar die Fans anderer Teams. So etwas darf einfach nicht sein.

Wesley Sneijder spricht über die Ajax-Krise

Sie haben deutlich bessere Zeiten mit dem Club erlebt. Wie schätzen Sie die Lage jetzt ein?

Ich sehe keine Perspektive. Die Qualität der Spieler ist sehr niedrig, die Strukturen, auch im Verein, sind nicht gut. Sie sind Tabellenletzter und verlieren weiter. Jeder schaut nun auf das Spiel am Donnerstag gegen Volendam. Früher hatten die Gegner Angst, gegen Ajax zu spielen. Jetzt sind sie optimistisch, gewinnen zu können.

Mit Vereinslegende John van ´t Schip hat Ajax Anfang der Woche einen neuen Trainer präsentiert. Macht das Hoffnung?

Wenn man so etwas macht, gibt es immer Hoffnung. Aber wichtig ist, gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn nicht, geht die Hoffnung schnell wieder weg.

„Abwehr ist sehr schwach“: Sneijder nimmt kein Blatt vor den Mund

Die Fans werden immer ungeduldiger.

Die Fans sind gute Ergebnisse gewohnt. Für sie ist es besonders hart zu sehen, was mit ihrem Club passiert. Das ist völlig verständlich. Wenn die ersten fünf bis zehn Minuten von Ajax am Donnerstag nicht gut sind, werden sie das Team ausbuhen. Und die Spieler werden dadurch nervös, weil sie kein Selbstvertrauen haben.

Ihr ehemaliger Teamkollege Rafael van der Vaart hat gesagt, der Zustand erinnert ihn an jenen des HSV im Abstiegsjahr 2018.

Den Turnaround zu schaffen ist sehr schwierig. Jeder Gegner will Ajax schlagen. Sie geben 200 Prozent. Das ist hart.

Wie groß ist das Risiko abzusteigen wirklich?

So lange man Tabellenletzter ist, gibt es immer ein hohes Risiko abzusteigen. Ajax hat zwar gute Spieler wie Steven Bergwijn. Aber die Abwehr ist zum Beispiel sehr schwach. Jedes Team in Holland kommt zu Top-Chancen gegen Ajax und schießt auch Tore. Die Angreifer müssen schon ziemlich gut sein, um die Gegentreffer wieder wettzumachen. Aktuell sind sie dazu nicht in der Form.

Mit Spielerverkäufen hat Ajax im Sommer 156,4 Millionen Euro eingenommen. Was ist damit passiert?

Wenn man dann 120 Millionen Euro zur Verfügung hat, erwartet man von den Zuständigen, dass sie Ajax- und keine Durchschnittsspieler kaufen. Für mich sind das Durchschnittsspieler. Der Trainer muss daraus eine Mannschaft machen. Unterschiedliche Kulturen, verschiedene Sprachen, zudem sind gleich wieder die Länderspiele. Es bleibt eigentlich keine Zeit, um aus ihnen ein Team zu machen.

Ajax-Absturz: Mislintat wird zur Zielscheibe

Könnte es helfen, an der Mentalität der Spieler zu arbeiten?

Das ist der Punkt. Wenn du gute Spieler hast, kann man die Mentalität ändern und einfach den Knoten lösen. Aber wenn man durchschnittliche Spieler hat, ist das nahezu unmöglich.

Sven Mislintat war seit 19. Mai Direktor für Fußball-Angelegenheiten von Ajax. © David Inderlied/dpa

Wie viel Schuld hat der kürzlich geschasste Technische Direktor Sven Mislintat?

Jeder zeigt mit dem Finger auf Mislintat. Aber Ajax ist ein großes Unternehmen. Es gibt nicht nur eine Person, die Transferentscheidungen trifft.

Ajax stand immer für aufstrebende Top-Stars, die dann zu größeren Clubs wechseln. Ist wirklich keiner dabei im aktuellen Team?

Es ist ein großes Problem. Normalerweise konnte Ajax junge Top-Spieler wieder verkaufen, um Geld einzunehmen und damit etwas Neues aufzubauen. Aber wen könnte man aus dem aktuellen Team verkaufen? Avila, Gaaei, Sutalo? Wer würde sie kaufen? Niemand. Man hätte im Sommer Qualitätsspieler kaufen müssen.

Wesley Sneijder bietet sich für Ajax an: „Ich bin hungrig“

Und aus dem berühmten eigenen Nachwuchs?

Auch die zweite Mannschaft ist derzeit Letzter in der 2. Liga. Die Probleme in der Nachwuchsarbeit haben schon vor einiger Zeit begonnen. Für junge Spieler wurden viel zu schnell zu hohe Gehälter gezahlt. Man muss normalerweise abwarten, wie sie sich entwickeln und reifen. Sie sollten sich diese Summen verdienen müssen.

Ich bin hungrig, Teil eines technischen Managements zu sein.

Können Sie sich vorstellen, einen Job in verantwortlicher Position bei Ajax zu übernehmen, um Ihren Jugendclub wieder nach oben zu bringen?

Ja, zu 100 Prozent. Ich sage nicht, dass ich das alles alleine regeln kann. Ich brauche gute Menschen um mich herum, Leute mit Ajax-DNA. Ich bin hungrig, Teil eines technischen Managements zu sein. Interview: Philipp Kessler