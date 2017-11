Andreas Herzog bietet sich als Werder-Coach an

Andreas Herzog hat sich als Trainer bei seinem Ex-Club Werder Bremen angeboten.

Bremen - "Keine Frage, bei Werder würde ich sofort als Trainer einsteigen, das ist ein ganz besonderer Verein für mich", schrieb der 49 Jahre alte frühere österreichische Fußball-Nationalspieler in einer Kolumne für das Internetportal Deichstube.de*. Der frühere Werder-Profi rechnet sich allerdings offenbar selbst keine großen Chancen aus: "Ich bin in den Medien schon oft als Kandidat gehandelt worden, aber es hat nie konkrete Gespräche gegeben. Deswegen rechne ich nicht damit, dass sich das diesmal ändern wird."

Werder hatte sich am Montag nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur drei Toren und fünf Punkten aus zehn Spielen von Chefcoach Alexander Nouri getrennt. Mindestens am Freitag bei Eintracht Frankfurt soll Interimscoach Florian Kohfeldt das Team betreuen.

Herzog äußerte sich zudem enttäuscht darüber, nicht österreichischer Nationalcoach geworden zu sein. "Schade, ich wäre wirklich gerne Teamchef unserer Nationalmannschaft geworden. Das ist schon etwas enttäuschend", schrieb Herzog, der bereits als Co-Trainer Österreichs und der USA gearbeitet hatte. Den Trainerjob in Österreich bekam der frühere deutsche Nationalspieler Franco Foda.

Lucien Favre wird dagegen offenbar nicht neuer Werder-Trainer. Sein Berater Reza Fazeli dementierte Gerüchte, nach denen sein Schützling ein Kandidat für die Nouri-Nachfolge sei. "Das ist im Moment kein Thema", sagte Fazeli der Deutschen Presse-Agentur. "Lucien Favre ist total konzentriert auf seine Aufgabe in Nizza."

Allerdings befindet sich der Ex-Berliner und -Gladbacher Favre, der am Donnerstag seinen 60. Geburtstag feiert, mit Nizza derzeit in der Krise. Nach vier Niederlagen in Serie belegt das Team von der Cote d'Azur in der Ligue 1 aktuell nur Rang 16. Im Vorjahr hatte OGC im ersten Jahr unter Favre lange um den Titel mitgespielt und am Ende Rang drei belegt.

*Deichstube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa