Andrej Schewtschenko bittet unter Tränen um Hilfe: «Italiener, öffnet euer Herz für meine Leute»

Andrej Schewtschenko © Rungroj Yongrit / picture alliance

Unter Tränen hat die ukrainische Fußball-Legende Andrej Schewtschenko im italienischen Fernsehen um Hilfe für ukrainische Flüchtlinge gebeten.

Rom/London - Unter Tränen hat die ukrainische Fußball-Legende Andrej Schewtschenko im italienischen Fernsehen um Hilfe für ukrainische Flüchtlinge gebeten. «Als ich nach Italien kam, hat mir Italien das Herz geöffnet», sagte der frühere Stürmer-Star des AC Mailand am Sonntagabend in einer Talkshow des Senders Rai. «Ich bitte euch, Italiener, öffnet euer Herz für meine Leute, helft den Frauen, Kindern und Alten, die jetzt so sehr eure Hilfe brauchen.»

Der 45-Jährige war aus seinem Wohnort in London zugeschaltet und erzählte, dass seine Mutter, Schwester und Verwandte immer noch in der Ukraine seien. Sie berichteten von den Bombenangriffen. «Ich mache mir sehr große Sorgen», sagte der bis Januar beim italienischen Erstligisten CFC Genua als Trainer tätige Ukrainer.

Schewtschenko forderte, die Parteien an einen Tisch zu bringen, um die Waffen zum Schweigen zu bringen und eine Lösung zu finden, den Krieg zu stoppen. Manchmal denke er, dass das alles ein schlechter Traum sei, erzählte der Ex-Nationalspieler weiter. «Aber dann begreife ich, nein, das ist die Realität.»

Schewtschenko steht nach eigenen Angaben mit dem Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und der Box-Legende Wladimir Klitschko in Kontakt. «Wir verteidigen unsere Rechte, unser Land, unsere Freiheit. Das war eine Entscheidung des ukrainischen Volkes. Wir wollen Teil Europas werden», sagte Schewtschenko weiter. (dpa)