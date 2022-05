Anfang: Werder lässt sich Aufstieg nicht mehr nehmen

Ex-Werder-Trainer Markus Anfang glaubt an einen Bremer Aufstieg. © Carmen Jaspersen/dpa

Ex-Trainer Markus Anfang geht fest von einem Aufstieg von Werder Bremen in die Fußball-Bundesliga aus.

Bremen - „Die Mannschaft hat viel Qualität, ist stabil. Und das größte Plus ist: Werder hat es jetzt wieder selbst in der Hand. Das lassen sich die Jungs nicht mehr nehmen“, sagte Anfang der „Sport Bild“.

Anfang war im November 2021 wegen eines gefälschten Impfzertifikates zurückgetreten. Zu dem Zeitpunkt lag Werder in der 2. Bundesliga nach einem komplizierten Saisonstart nur im Tabellen-Mittelfeld. Unter Anfangs Nachfolger Ole Werner starteten die Bremer dann aber eine eindrucksvolle Aufholjagd und stehen nun kurz vor der direkten Rückkehr in die Erste Liga. Dafür reicht den Grün-Weißen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg bereits ein Punkt.

„Ole Werner hat einen sehr großen Anteil am Erfolg. Seine Mannschaft war auf die Gegner immer gut vorbereitet. Er hat bei Aufstellungen und Auswechslungen sehr oft die richtigen Entscheidungen getroffen“, lobte Anfang seinen Nachfolger. „Er hat die Spielweise, mit der wir in die Saison starteten, durch Anpassungen erfolgreich fortgeführt und weiterentwickelt.“ dpa