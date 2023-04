Eintracht Frankfurt hat schwedischen Nationalspieler im Visier – Neuzugang im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und hat einen vielversprechenden Mittelfeldspieler an der Angel.

Frankfurt - Der Kader von Eintracht Frankfurt wird sich nach der laufenden Saison deutlich verändern. Daichi Kamada wird den Verein definitiv verlassen und auch Evan Ndicka, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft, wird sich wahrscheinlich einem anderen Klub anschließen. Zudem gibt es immer wieder Gerüchte um die Offensivspieler Jesper Lindström und Randal Kolo Muani und auch Mittelfeldspieler Djibril Sow scheint einem Wechsel im Sommer alles andere als abgeneigt.

Eintracht Frankfurt plant Kader für die kommende Saison

SGE-Sportvorstand Markus Krösche hat alle Hände voll zu tun, um die Abgänge qualitativ gleichwertig zu ersetzen und eine schlagkräftige Truppe für die kommende Saison zusammenzustellen. Ziel wird erneut die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, doch dafür muss der Sportchef von Eintracht Frankfurt viel Geld in die Hand nehmen und auch Glück haben bei Neuzugängen.

Bislang ist einzig der Transfer von Willian Pacho fix, der vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an den Main wechselt und einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Wie die schwedische Zeitung Sportbladet berichtet, hat Eintracht Frankfurt aber einen weiteren potenziellen Neuzugang im Blick. Gemeint ist der schwedische Shootingstar Carl Gustafsson, der in seiner Heimat bei Kalmar FF unter Vertrag steht.

Der 23-Jährige steigerte sich in den letzten Jahre kontinuierlich und feierte kürzlich sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft. Seine konstant starken Leistungen sind auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben, weshalb es Interessenten aus ganz Europa geben soll für den Mittelfeldspieler. Es ist davon auszugehen, dass er nicht mehr lange in der schwedischen Liga aktiv sein wird.

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an schwedischem Shotingstar

Gustafsson durchlief die Nachwuchsabteilung von Kalmar FF und wurde dort 2019 zum Profi. Der Rechtsfuß hat einen Ruf als harter Arbeiter und extrem laufstark. Besonders interessant für andere Vereine ist die Tatsache, dass sein Vertrag Ende Dezember diesen Jahres ausläuft, er könnte also zum echten Schnäppchen werden.

Eintracht Frankfurt gilt als sehr interessiert, aber auch der FC Brügge, die AC Florenz, Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar beschäftigen sich mit dem 23-Jährigen. Eintracht-Spochef Krösche muss Verhandlungsgeschick zeigen, damit sich Gustafsson für die Bundesliga entscheidet und in Zukunft mit dem Adler auf der Brust auflaufen wird. (smr)