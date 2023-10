EM-Ticket erhalten oder nicht? UEFA nennt Stichtag für Entscheidung

Von: Alexander Kaindl

Die Tickets für die EM 2024 in Deutschland sind heiß begehrt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Ob eine Bewerbung erfolgreich war, entscheidet sich bis zu einem bestimmten Datum.

Update vom 26. Oktober: Die erste Bewerbungsphase für EM-Tickets endet am 26. Oktober. Aber ab wann wissen die Fans, ob sie eine Karte für eines der begehrten Spiele erhalten haben – oder eben nicht? Die Anhänger müssen dabei ein Datum im Kopf haben: den 14. November. Bis zu diesem Dienstag will die UEFA die Anfragen beantwortet haben. Wer sich also beworben hat, weiß spätestens am 14. November, ob es mit einem Ticket geklappt hat oder nicht.

Erstmeldung vom 21. Oktober: Frankfurt – Die EM 2024 rückt immer näher, in acht Monaten hat das Turnier in Deutschland bereits begonnen. Die Vorfreude schien sich hierzulande zuletzt auch wegen der dürftigen sportlichen Leistungen der eigenen Nationalmannschaft in Grenzen zu halten. Dank Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann zeichnet sich nun aber eine Wende ab.

EM 2024 Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Austragungsort: Deutschland Teilnehmende Nationen: 24

Erste Verkaufsphase für EM-Tickets endet in Kürze

Die vorab viel diskutierte USA-Reise wurde mit einem Sieg gegen die USA und einem Remis gegen Mexiko beendet. Auffällig war der frische Offensivfußball und die – nach wie vor – löchrige Defensive. Nagelsmann zog ein positives Fazit. Gelingt ihm bei der nächsten Länderspielpause im November der nächste Schritt in Richtung Sommermärchen-Euphorie?

Fehlendes Interesse haben zumindest die Organisatoren aktuell nicht zu beklagen. Denn: Die Nachfrage nach Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland ist laut UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen „riesig“. Die erste Verkaufsphase war am 3. Oktober gestartet, insgesamt werden hier über 1,2 Millionen Tickets für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 angeboten. Bis zum 26. Oktober kann man sich noch auf Karten bewerben.

In der Münchner Allianz Arena werden insgesamt sechs EM-Spiele ausgetragen. © MIS / Imago

Probleme wegen Millionen ungültiger Ticket-Anfragen für die EM 2024

„Wir werden sicher zwischen zehn und zwölf Millionen Anfragen haben“, sagte Kallen. Übersteigt die Nachfrage das Angebot für ein Spiel, wird gelost. Die UEFA berichtete während einer Gesprächsrunde auf der Frankfurter Buchmesse aber auch von Herausforderungen und Hindernissen wegen ungültiger Anfragen für EM-Tickets.

Kallen erklärte: „Wir haben ein Problem, dass heute Computer-Bots für den Schwarzmarkt arbeiten, da kommen x-Millionen rein, die wir versuchen, auszuschalten.“ Dabei gehe es um „über 100 Millionen Anfragen“.

Zweite Verkaufsphase für EM-Tickets startet am 4. Dezember

Die zweite Verkaufsphase für EM-Tickets startet am 4. Dezember, zwei Tage nach der Auslosung der Gruppenphase am 2. Dezember in Hamburg. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin). (akl/dpa)