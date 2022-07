Angel Di Maria vor Wechsel zu Juve - Auch Pogba im Anflug

Der Argentinier Angel Di Maria wechselt zu Juventus Turin. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Juventus Turin steht kurz vor den Verpflichtungen des argentinischen Stürmers Angel Di Maria und Frankreichs Weltmeister Paul Pogba. Der 34 Jahre alte Di Maria von Paris Saint-Germain absolvierte den Medizincheck.

Turin - Danach veröffentlichte der italienische Fußball-Rekordmeister bereits ein gemeinsames Foto mit Trainer Massimiliano Allegri. Di Maria war in Turin gelandet. Nach der Klärung letzter Formalitäten sollte der Transfer mit den Vertragsunterschriften abgeschlossen werden.

Es wird erwartet, dass der Flügelspieler einen Einjahresvertrag bei Juve unterschreibt. Zuvor hatte Di Maria sieben Jahre für PSG gespielt, sein Kontrakt beim französischen Meister war nicht mehr verlängert worden. Er kann daher ablösefrei wechseln.

Auch Pogba würde die Turiner keine Ablösesumme kosten, weil der Vertrag des 29-Jährigen bei Manchester United ebenfalls ausgelaufen war. Der Mittelfeldspieler stellte am Freitag bei Instagram ein Video online, das ihn in einem Privatflieger zeigt. Darin sagt er unter anderem „It's time“ (Es ist an der Zeit) und „Ci vediamo presto“ (Wir sehen uns bald). Der Hashtag #PogAlmostBack ist ein Hinweis auf seine Rückkehr zu Juve, wo er bereits von 2012 bis 2016 gespielt hatte. dpa