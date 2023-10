„Beste Länderspielquote des laufenden Jahres“: RTL feiert Zuschauer-Explosion bei Deutschland-Sieg gegen USA

Von: Christoph Wutz

Die Premiere von Julian Nagelsmann als DFB-Coach war ein Erfolg. Doch nicht nur auf dem Rasen: Auch die TV-Übertragung könnte eine Wende bedeuten.

East Hartford/Köln – Debüt geglückt! Die deutsche Nationalmannschaft bescherte Julian Nagelsmann bei seiner Premiere als Bundestrainer einen letztlich souveränen 3:1-Sieg gegen die USA. Und der Auftritt des DFB-Teams lockte auch zahlreiche Fans vor die TV-Geräte: Der verantwortliche Sender RTL vermeldete einen Jahresbestwert in diesem Jahr.

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft Erstes Länderspiel: Am 5. April 1908 gegen die Schweiz (Endstand: 3:5) Größte Erfolge: 4x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014), 3x Europameister (1972, 1980, 1996) Rekordnationalspieler: Lothar Matthäus (150 Länderspiele) Aktueller Trainer: Julian Nagelsmann (seit 2023)

„Beste Länderspielquote des Jahres“: RTL jubelt über DFB-Erfolg gegen die USA

Die erste Partie unter Neu-Bundestrainer Nagelsmann brachte dem Privatsender „die beste Länderspielquote des laufenden Jahres“ ein, wie RTL nach dem Match mitteilte. In der Spitze saßen bis zu 8,42 Millionen Zuschauer:innen vor dem Fernseher, um die Begegnung des DFB-Teams gegen die „Soccer Boys“ zu sehen. Dem Mediendienst DWDL zufolge lag der zwischenzeitliche Topwert der Übertragung bei rund 7,76 Millionen.

Im Durchschnitt verfolgten die Sendung nach RTL-Angaben 7,41 Millionen deutsche Fußballfans vor den Fernsehern. Damit einher ging ein Marktanteil von 30,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuseher:innen lag die Quote sogar bei 39,1 Prozent. Das Länderspiel am Samstag war außerdem die meistgesehene Sendung des Tages.

Nicht nur Nationalstürmer Niclas Füllkrug veranlasste der deutsche Sieg gegen die USA zum Jubeln. Auch RTL freute sich über die Resultate der Übertragung des Spiels. © MIS / Imago

Flick-Debakel übertroffen: RTL feiert Zuschauer-Explosion bei DFB-Sieg gegen USA

Für den Sender bedeutete der Nagelsmann-Einstand zugleich eine Explosion der Zuschauerzahlen. Schließlich übertraf die Übertragung die Quoten der Spiele gegen Belgien und Kolumbien, die ebenfalls RTL ausgestrahlt hatte. Und auch den letzten Auftritt von Ex-Bundestrainer Hansi Flick hatten relativ wie absolut weniger Menschen im TV verfolgt.

Die 1:4-Niederlage der Nationalmannschaft gegen Japan in Wolfsburg hatte durchschnittlich 5,85 Millionen Deutsche erreicht. Dies hatte einem Marktanteil von 27,6 Prozent entsprochen.

Starke TV-Quote bei Nagelsmann-Debüt gegen die USA – Völler-Comeback unerreicht

An die Quote des jüngsten 2:1-Erfolgs der DFB-Elf gegen Frankreich, der in der ARD ausgestrahlt worden war, kam die Übertragung jedoch nicht heran. Das einmalige Bundestrainer-Comeback von Rudi Völler konnte damals mit einem Spitzenwert von bis zu 10,3 Millionen Fans einen Marktanteil von 42,6 Prozent erzielen.

Nichtsdestotrotz machte das erste Spiel im Rahmen der USA-Reise der Nationalmannschaft sowohl durch die Leistung auf dem Platz als auch durch die TV-Zahlen Mut für die Fußball-EM 2024. Auch die Berichterstattung im Ausland zeichnete ein positives Bild. Die internationalen Pressestimmen feierten, dass „Nagelsmann Deutschland wieder auferstehen lässt“. (wuc)