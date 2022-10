Antoine Griezmann: Frau, Kinder, Vereine - Das wissen wir über den Weltmeister von 2018

Antoine Griezmann trägt aktuell das Trikot von Atlético Madrid. © IMAGO/Jose Breton

Der französische Fußballer Antoine Griezmann blickt bereits auf einen Weltmeistertitel zurück. Als Vereinsspieler läuft er für spanische Fußballklubs auf.

Mâcon – In der Stadt an der Saône wurde Antoine Griezmann am 21. März 1991 geboren. Seit seinem 14. Lebensjahr spielt er für spanische Vereine. Mit der französischen Nationalmannschaft holte er 2018 in Russland den Weltmeistertitel.

Antoine Griezmann: Familie und Herkunft

Antoine Griezmann wuchs mit seiner drei Jahre älteren Schwester und seinem fünf Jahre jüngeren Bruder in Mâcon auf. Sein deutscher Nachname stammt von Vorfahren aus dem hessischen Münster. Seine Großeltern mütterlicherseits flohen vor dem Estado Novo-Regime aus Portugal nach Frankreich. Sein Großvater war in Portugal ebenfalls als Fußballer aktiv.

Die Familie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. 1997 trat Griezmann dem Fußballverein EC Mâcon bei. 1999 wechselte er zum UF Mâcon. Sein Vater, der beim UFM als Trainer tätig war, sprach bei zahlreichen französischen Vereinen vor, um seinem Sohn die Aufnahme in ein Nachwuchsförderzentrum zu ermöglichen. Allerdings galt der Fußballer damals als zu klein und schmächtig, weshalb sein Vater keinen Erfolg hatte.

Antoine Griezmann: Durchbruch der Fußballer-Karriere

2005 entdeckte ein französischer Scout Griezmann bei einem C-Jugend-Turnier. Er vermittelte den 14-Jährigen an den Nachwuchsbereich des spanischen Vereins Real Sociedad San Sebastián. Zur Zweitliga-Saison 2009/2010 stieg der junge Fußballer in die erste Mannschaft auf.

Sein Profidebüt folgte am 6. September 2009. Beim 1:0 gegen den SD Huesca schoss er sein erstes Profitor, das gleichzeitig den Sieg bedeutete. 2010 spielte Griezmann zum ersten Mal in der Primera División. Zur Saison 2011/2012 etablierte er sich als Stammspieler bei Real Sociedad. In der darauffolgenden Saison war er mit zehn Treffern der drittbeste Torschütze des Vereins. Der endgültige Durchbruch seiner Karriere war die Primera División-Saison 2013/2014. Mit 16 Toren in 35 Spielen war er zusammen mit Carlos Vela der erfolgreichste Torjäger seines Vereins.

Weitere Vereine im Lebenslauf des Fußballers

2014/2015 wechselte Griezmann für fünf Jahre zum amtierenden spanischen Meister Atlético Madrid. Nach anfänglichen Schwierigkeiten etablierte er sich zum Stammspieler. In seinen ersten beiden Saisons schoss er 44 Tore. 2019/2020 wechselte der Fußballer zum FC Barcelona.

Während er bei Atlético Madrid defensiv spielte, war nun eine offensive Spielweise von ihm gewünscht, was ihm zu Beginn schwerfiel. Ende August 2021 kehrte er schließlich zu Atlético zurück. Vorerst geschah dies auf Leihbasis bis Ende der Saison 2021/2022, die um ein Jahr verlängert wurde. Danach besteht eine Kaufpflicht. Diese greift ab 2023.

Antoine Griezmann in der französischen Nationalmannschaft

Antoine Griezmann spielte erst für die U19- und U20-Nationalmannschaft. Im November 2012 kam es aufgrund seines unerlaubten Verlassens des U21-Trainingslagers zu einer einjährigen Suspendierung. Als Griezmann 2014 wieder spielen durfte, lief er für die A-Nationalmannschaft auf und nahm an der WM in Brasilien teil.

Bei der Europameisterschaft 2016 stand der Fußballer in sieben Partien in der Startelf. Am Ende wurde Frankreich Zweiter und Griezmann erhielt den Goldenen Schuh als Auszeichnung für seine Leistung. 2018 holte er mit Frankreich den Weltmeistertitel. Nach dem Finale ernannte man ihn zum Man of the Match. Das Finale der UEFA Nations League 2020/2021 stellte sein 100. Länderspiel dar.

Erfolge im Überblick

Wenn Griezmann auf seine Karriere zurückblickt, kann er auf viele Erfolge stolz sein. Zu den Größten zählen unter anderem:

spanischer Superpokalsieger 2014

Vize-Europameister 2016

Weltmeister 2018

UEFA Europa League-Sieger 2018

Nations League-Sieger 2021

Spanischer Pokalsieger 2021

Daneben erhielt der Fußballer einige persönliche Ehrungen und Auszeichnungen. So wählte man ihn zum besten Spieler der Weltmeisterschaft 2018 und der Europameisterschaft 2016. Auch wurde er Frankreichs Fußballer des Jahres 2016.

Griezmann privat: Frau und Kinder

Sein privates Glück fand der Franzose in seiner Frau Erika Choperena. Am 15. Juni 2017 heiratete Griezmann die Spanierin. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die allesamt am 8. April geboren sind (2016, 2019, 2021).