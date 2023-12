Rüdiger drängt ihn „jeden Tag“ zu DFB-Rückkehr: Kroos vermeidet Absage

Von: Marius Gogolla

Drucken Teilen

Steht eine Rückkehr von Toni Kroos zur Nationalmannschaft bevor? Das wünscht sich zumindest Teamkollege Antonio Rüdiger. Für Kroos ist das eine Überraschung.

Berlin – Antonio Rüdiger macht in der Krise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen überraschenden Personalvorschlag. Der Abwehrchef der DFB-Auswahl wünscht sich seinen Real Madrid-Teamkollegen Toni Kroos zurück ins Team.

„Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag“, sagte Rüdiger in einem Interview mit dem Streamingdienst DAZN vor dem Gastspiel der Königlichen bei Union Berlin am Dienstag, das Real mit 3:2 gewinnen konnte.

Kommt Toni Kroos zurück in die Nationalmannschaft? Das jedenfalls fordert Real Madrid-Teamkollege Antonio Rüdiger. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Rüdiger über Kroos: „Würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt“

„Wenn Toni spielt, dann mit dem Puls auf 20 und einem Passspiel von einem anderen Stern – alles ist top. Ich würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Das ist aber seine Entscheidung“, sagte Rüdiger zu einer möglichen Rückkehr von Kroos in die DFB-Elf.

Der 33-Jährige, der 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 106 Länderspielen im Sommer 2021 nach der EM beendet. Er ist der einzige deutsche Spieler, der fünfmal die Champions League gewinnen konnte. Als Grund hatte er angegeben, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.

Kroos antwortet kryptisch auf Rüdigers Wunsch

Nach Abpfiff der Partie in Berlin wurde Kroos, der gegen Union in der Halbzeit eingewechselt wurde, am DAZN-Mikrofon mit den Aussagen Rüdigers konfrontiert. Für Kroos waren das überraschende Nachrichten. Ob er in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehren wird, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid nicht.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern erteilte einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft aber auch keine klare Absage. „Antonio hat in der Tat gefragt. Ich musste lange überlegen, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken nicht hatte, der kam erst durch ihn. Dadurch habe ich überlegt und ihm eine Antwort darauf gegeben, die ich heute nicht geben kann“, sagte Kroos bei DAZN.

Nagelsmanns Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann befindet sich in einer Krise

Das DFB-Team befindet sich aktuell in einer großen Krise, auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann konnte Deutschland nur eines von vier Spielen gewinnen. Die letzten beiden Duelle mit der Türkei (2:3) und Österreich (0:2) verlor die deutsche Nationalmannschaft.

Deutschland schließt 2023 das schlechteste Kalenderjahr seit 1964 ab. Nur drei Siege aus elf Spielen konnten die deutschen Fußballer einfahren. Ob eine Rückkehr von Toni Kroos die Negativserie der Nationalmannschaft unterbrechen würde oder nicht – einen ballsicheren Mittelfeldspieler wie den 33-Jährigen könnte die DFB-Elf gut gebrauchen. (mag)