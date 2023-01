Lidl-Montagen kursieren im Netz: Cristiano Ronaldo „Mitarbeiter des Monats“? Spott für Superstar

Von: Marius Epp

Cristiano Ronaldo folgt dem Ruf des Geldes und unterschreibt in Saudi Arabien bei Al-Nassr. Seine Entscheidung sorgt für reichlich Spott.

Riad - CR7 hat seine Entscheidung getroffen: Der portugiesische Superstar unterschreibt „den größten Vertrag der Sportgeschichte und kassiert 500 Millionen Euro für zwei Jahre“, titelte die portugiesische Sportzeitung A Bola am Silvestermorgen. Der einzige Haken am Mega-Deal mit Al-Nassr: Cristiano Ronaldo versinkt damit in die sportliche Bedeutungslosigkeit.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Geboren: 5. Februar 1985 (Alter 37 Jahre), Funchal, Portugal Verein: Al-Nassr Karriere-Tore: 701 Karriere-Vorlagen: 223

Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien - Aussage von 2015 holt ihn ein

2015 hielt er noch fest: „Ich möchte meine Karriere auf dem höchsten Level beenden, in Würde und bei einem guten Klub“. Das hat nicht ganz geklappt. Stattdessen hat sich der 37-Jährige von den Saudis mit viel, viel Geld vor den Karren spannen lassen: Er soll neben seinem Engagement für Al-Nassr Botschafter für die WM 2030 werden, die Saudi-Arabien gemeinsam mit Griechenland und Äqypten austragen will.

In blau-gelbem Gewand wird er künftig nicht mehr gegen den FC Barcelona, Manchester City oder den FC Bayern antreten, sondern gegen Al-Shabab, Ittihad und Al-Hilal. Ronaldo wird klar gewesen sein, dass sein Wechsel in die Wüste eine Menge Spott nach sich ziehen wird. Und so kam es auch.

Cristiano Ronaldo mit Lidl-ähnlichem Trikot - ein gefundenes Fressen für die Twitter-Gemeinde. © Screenshot Twitter/poofybref

Spielt Ronaldo jetzt für Lidl? Fans spotten: „Cristiano ist Mitarbeiter des Monats“

Ausgerechnet die Trikotfarben von Al-Nassr bieten eine Steilvorlage dazu - die Gelb- und Blautöne entsprechen genau denen der Supermarktkette Lidl. Das deutsche Unternehmen betreibt rund 12.000 Filialen in 31 Ländern der Welt und ist damit (nach Anzahl der Filialen) der größte Discounter der Welt. Entsprechend vielen Internetnutzern ist die Farbähnlichkeit sofort aufgefallen.

Deshalb machen rund um Silvester Fotomontagen von CR7 als Lidl-Mitarbeiter die Runde. Ein Portugiese betitelt ein solches mit den spöttischen Worten: „Cristiano ist unser Mitarbeiter des Monats.“ „Ronaldo hat für den Lidl FC unterschrieben“, amüsiert sich ein weiterer User.

Ronaldos Berater soll in allen Top-Ligen angeklopft haben, beim FC Bayern, beim BVB und sogar bei Eintracht Frankfurt, wie Klubboss Axel Hellmann zuletzt verriet. Niemand schlug zu - außer Lidl. Oder Al-Nassr. (epp)