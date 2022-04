„Hat er nicht gerade gesagt“: ARD-Experte Schweinsteiger tritt während Live-Sendung ins Fettnäpfchen

Von: Marius Epp

Bastian Schweinsteiger war in der Leipziger Arena verbal gefragt. © Screenshot ARD-Mediathek

Bastian Schweinsteiger unterlief in seiner Funktion als ARD-Experte in der Halbzeitpause des DFB-Pokals ein kleiner Fehler, der nicht unbemerkt blieb.

Leipzig - Pokalabend in der ARD - da kann Experte Bastian Schweinsteiger nicht weit sein. Der Ex-Nationalspieler stand gemeinsam mit Moderator Alexander Bommes am Spielfeldrand und bereicherte die Zuschauer beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin mit seiner Expertise. Er blieb aber in seinen Ausführungen nicht ganz fehlerfrei.

Klar, dass die Fans bei ihm ganz genau hinhören - schließlich gehört Schweinsteiger auch nach seiner Fußball-Karriere immer noch zu den prominentesten Menschen in Deutschland. Und es dauerte nicht lange, bis die Twitter-Kanäle heiß liefen: In der Halbzeitpause sprach Schweinsteiger irrtümlicherweise von „Red Bull Leipzig“.

DFB-Pokal: Bastian Schweinsteiger sorgt mit Versprecher für Spott

„Hat er nicht gerade gesagt“, lautete einer von vielen ungläubigen Kommentaren in den sozialen Medien. Das „RB“ in RB Leipzig steht trotz des Geldgebers aus Österreich nämlich nicht für „Red Bull“. Die offizielle Bezeichnung des Klubs lautet „RasenBallsport Leipzig e. V.“.

Grund für den etwas eigenartigen Namen sind die DFB-Statuten - anders als beispielsweise in Österreich dürfen Sponsoren im deutschen Fußball nicht im Vereinsnamen auftauchen. Dass Red Bull in Leipzig mehr als nur ein Sponsor ist, ist allgemein bekannt. Auch Bastian Schweinsteiger sollte das wissen - es ist also von einem Versprecher auszugehen. Dennoch wiederholte er den Fehler nach dem Spiel.

DFB-Pokal: ARD-Experte Schweinsteiger bekommt von Zuschauern Gegenwind

Doch nicht nur das RB-Malheur schmeckte vielen Zuschauern nicht. Schweinsteiger wurde einmal mehr für seine bisweilen drögen und Floskel-artigen Analysen kritisiert. „Macht mit mir einen Facetime-Anruf, wenn ich sechs Weizen intus habe und ihr habt graue Haare und den gleichen Erkenntnisgewinn wie mit Schweinsteiger als Experten“, kommentiert ein User recht fies.

Für Sätze wie „Leipzig gegen Union Berlin - das ist ja sozusagen ein Spiel aus dem Osten“ mit recht wenig Aussagekraft erntete er Spott: „Bastian Schweinsteiger floskelt im TV wieder vom Allerfeinsten“. Schon bei der EM im letzten Jahr stießen seine Auftritte an der Seite von Jessy Wellmer nicht überall auf Begeisterung.

Am Dienstag stand mit Kommentator Tom Bartels ein weiterer ARD-Mann in der Kritik. (epp)