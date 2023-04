Geheime Liebe? ARD-Moderatorin Lea Wagner wohl mit Fußballprofi liiert

Von: Marius Epp

Teilen

Für Lea Wagner ging es bei der ARD in den letzten Jahren steil bergauf. Auch privat scheint die Moderatorin ihr Glück gefunden zu haben – mit einem Fußballer.

München – Skispringen, Fußball, Olympia, Radsport: Lea Wagner fühlt sich auf vielen sportlichen Terrains wohl. Das Moderatoren-Multitalent gehört zu den aufstrebenden TV-Gesichtern der ARD und erlangte zuletzt vor allem durch die Einsätze bei der WM in Katar deutschlandweite Bekanntheit.

Lea Wagner Geboren: 15. August 1994 (Alter 28 Jahre), Wiesbaden Vater: David Wagner ARD-Moderatorin und Reporterin

ARD-Moderatorin Lea Wagner wohl an Zweitliga-Profi vergeben

Die Liebe zum Sport teilt die 28-Jährige mit ihrem Vater: Sie ist die Tochter des ehemaligen Schalke-Trainers David Wagner, der aktuell beim englischen Zweitligisten Norwich City unter Vertrag steht. Nun wurde bekannt: Dem Fußball hat sie auch ihren Partner zu verdanken.

Wie die Bild erfahren hat, ist Wagner nämlich in einer Beziehung mit dem deutschen Fußballprofi Oliver Hüsing – und das seit mehreren Jahren. Der 30-Jährige spielt für Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga. Ihr Privatleben hielt Wagner bislang von der Öffentlichkeit fern.

Lea Wagner am ARD-Mikrofon. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Lea Wagner und Fußballprofi Oliver Hüsing: Geheime Liebe?

In den Social-Media-Kanälen der beiden ist von Hüsing keine Spur. Die beiden verbindet ein gemeinsamer Verein: Wie der Satzung des gemeinnützigen Vereins „FUMS United“ zu entnehmen ist, fungiert Hüsing als 2. Vorsitzender und Wagner als Schatzmeisterin. Die beiden setzen sich dort für gemeinnützige Projekte ein.

Im Januar 2020 kam es zum Aufeinandertreffen bei der Sendung „SWR Sport in Baden-Württemberg“. Moderatorin: Lea Wagner. Gast: Oliver Hüsing, damals noch beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Vielleicht funkte es ja im SWR-Studio? Möglich ist aber natürlich auch, dass sich die beiden schon kannten.

ARD-Moderatorin Lea Wagner: „Ich fand Fußball sehr lange nicht interessant“

Den Fußball musste sie übrigens erst lieben lernen, wie Wagner in einem Interview mit der Bunten verriet: „Es war nie so, dass es von Anfang an mein Berufswunsch war oder dass es mir in die Wiege gelegt wurde. Ich fand Fußball sehr lange nicht interessant. Es war der Familienkonstellation geschuldet.“ Mittlerweile hat sie ihn lieben gelernt, den Fußball. Sogar in Person.

Während der WM gewährte sie einen Blick hinter die Kulissen einer TV-Übertragung – inklusive „Trick“. (epp)