Millionen ARD-Zuschauer hören Schweinsteiger-Kompliment an Sedlaczek

Von: Luca Hartmann

Teilen

Bei der Pokalpartie von Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig am Mittwochabend machte Bastian Schweinsteiger seiner Kollegin Esther Sedlaczek ein überraschendes Kompliment.

Wiesbaden - Bastian Schweinsteiger und ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek sind nach vielen gemeinsamen Übertragungen ein eingespieltes Team. Ob bei Weltmeisterschaft oder im DFB-Pokal, das Duo kommt durch Lockerheit und fachliche Expertise bei vielen TV-Zuschauern gut an. Auch, weil die beiden immer wieder für eine Überraschung gut sind.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 39 Jahre), Kolbermoor Ehemalige Vereine: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Erfolge als Spieler: 1x Weltmeister (2014), 8x Deutscher Meister, 1x Champions-League-Sieger

Live in der ARD: Schweinsteiger macht Sedlaczek Kompliment

So geschehen bei der Übertragung am Mittwochabend vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Wehen Wiesbaden und dem amtieren Pokalsieger RB Leipzig. Zu Beginn der Übertragung machte der Weltmeister von 2014 seiner Kollegin nämlich ein unverhofftes Kompliment.

Nachdem Sedlaczek den 39-Jährigen begrüßt hatte, antwortete Schweinsteiger: „Tolle Haare hast du heute. Das muss man schon mal sagen“. Die Moderatorin war sichtlich überrascht und geschmeichelt vom ehemaligen Nationalspieler. „So geht's schon mal gut los, Basti. Kann den ganzen Abend so weitergehen. Aber wir wollen ja über Fußball sprechen“, richtete die 37-Jährige den Fokus schnell wieder professionell auf das Sportliche.

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger stehen für die ARD regelmäßig bei Fußballspielen vor der Kamera. © Sven Simon / IMAGO und ActionPictures / IMAGO

Sedlaczek verrät: „Man weiß nie, was kommt“

Erst kürzlich verriet Sedlaczek im Interview mit der Sport Bild, dass Schweinsteiger sich öfter mal einen Scherz erlaube. „Basti hat einfach den Schalk im Nacken. Bei ihm weiß man nie, was kommt“, sagte die Moderatorin. „Wir hatten eine Menge Spaß, aber ich musste auch immer auf der Hut sein. Er hat mich damit auch mal verunsichert. Zum Glück ist es den Zuschauern nicht wirklich aufgefallen. Spaß gehört dazu.“

Dabei berichtet die 37-Jährige auch von einem Vorfall bei einem Spiel der Niederlande während der WM in Katar. „Wir haben vorher immer gesagt: Der Spieler heißt Gakpo und nicht Kakpo. Was macht Basti als Erstes? Er sagt: ‚Kakpo!‘ Da musste ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht zehn Minuten durchlache“, erzählt Sedlaczek. „Ich habe in Esthers Augen und an ihren Mundwinkeln gesehen, dass sie eigentlich so gern lachen würde. Aber sie hat es nicht gemacht und blieb sehr professionell“, lobte Schweinsteiger daraufhin seine Kollegin.

Pokalspiel in der ARD vor Millionenpublikum

Die lockere Atmosphäre bei Übertragungen in der ARD haben die Zuschauer schon des Öfteren mitbekommen. Beispielsweise bedankte sich Schweinsteiger bei der Moderatorin während eines Trainer-Interviews oder irritierte seine Kollegin vor laufender Kamera mit einem Urlaubs-Angebot.

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän versteckt seine lockeren Sprüche nicht, obwohl er weiß, dass ein Millionen-Publikum zuschaut. Den knappen Sieg der Leipziger am Mittwoch in der ARD sahen rund 3,4 Millionen Menschen.