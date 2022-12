Argentinien gegen Australien heute live im TV: Wo läuft das WM-Achtelfinale?

Von: Nico Scheck

Superstar Lionel Messi will mit Argentinien auch gegen Australien bei der WM 2022 jubeln. © Tom Weller/dpa

Im Achtelfinale trifft Lionel Messi mit Argentinien auf den Underdog Australien. Doch wo wird das WM-Achtelfinale live zu sehen sein?

Al-Rayyan - Souverän geht anders. Doch Argentinien wird es egal sein, wie sie bei der WM 2022 ins Achtelfinale gekommen sind. Am Ende zählt nur der Titel. Und der soll es endlich sein nach 36 Jahren Warterei. Dafür muss die „Albiceleste“ zunächst einmal Australien im Achtelfinale bezwingen. Der Underdog aus Down under hat es doch tatsächlich geschafft, Geheimfavorit Dänemark hinter sich zu lassen und sich so für die K.o.-Runde zu qualifizieren.

Begegnung Argentinien - Australien Anpfiff 3. Dezember, 20 Uhr Stadion Ahmed bin Ali Stadium (Al-Rayyan)

Die Rollen vor dem Achtelfinale sind freilich klar verteilt. Argentinien gilt nach wie vor mit dem siebenfachen Weltfußballer Lionel Messi zu den Topfavoriten auf den WM-Titel. Und: Für Messi wird es die letzte WM im Dress der Himmelblauen sein. In seiner großen Titelsammlung fehlt der WM-Pokal noch. Ob der Traum weiter lebt oder ob Australien zum Stolperstein wird, bleibt abzuwarten. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Wie haben sich Argentinien und Australien für das Achtelfinale qualifiziert?

Argentinien hat sich in der Gruppe C als Erster durchgesetzt, während Australien die Gruppe D als Zweiter beendet hat. Die Tabellen im Überblick.

Die Tabelle der Gruppe C:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Argentinien 3 5:2 6 2. Polen 3 2:2 4 3. Mexiko 3 2:3 4 4. Saudi-Arabien 3 3:5 3

Die Tabelle der Gruppe D:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 3 6:3 6 2. Australien 3 3:4 6 3. Tunesien 3 1:1 4 4. Dänemark 3 1:3 1

Argentinien gegen Australien: Wer zeigt das WM-Achtelfinale live im TV und Stream?

Das WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Australien wird im Free-TV in der ARD übertragen - und somit auch im kostenlosen Live-Stream auf daserste.de. Als Kommentator fungiert Tom Bartels, Jessy Wellmer moderiert die Sendung live zusammen mit den Experten Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger.

Das Duell zwischen Argentinien und Australien wird zudem auch bei Magenta TV zu sehen sein. Die Vorberichte beginnen am Samstag, dem 3. Dezember, um 19.15 Uhr, ab 19.50 Uhr kommentiert dann Markus Höhner. Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams im Überblick.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Argentinien gegen Australien im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream daserste.de, Magenta TV (Abo erforderlich)

WM 2022 live: Argentinien gegen Australien im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

