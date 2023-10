Argentinien gewinnt - Brasilien nur 1:1 gegen Venezuela

Der argentinische Nationalspieler Lionel Messi in Aktion. © Gustavo Garello/AP

Weltmeister Argentinien gewinnt in der WM-Qualifikation zu Hause gegen Paraguay. Brasilien hingegen kommt trotz zahlreicher Chancen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Buenos Aires/Cuiabá - Weltmeister Argentinien hat die dritte Partie in der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2026 gewonnen. Die Albiceleste siegte am Donnerstag im heimischen Estadio Monumental in der Hauptstadt Buenos Aires gegen Paraguay 1:0 (1:0). Rekordweltmeister Brasilien spielte unterdessen gegen Venezuela trotz klar mehr Chancen nur 1:1 (0:0) und ließ erstmals Punkte liegen.

Superstar Lionel Messi sah zunächst von der Bank aus einen fulminanten Start Argentiniens. Nach bereits drei Minuten traf Nicolás Otamendi nach einem Eckstoß volley zur Führung. Mit hohem Druck versuchte die von Lionel Scaloni trainierte Mannschaft einen zweiten Treffer nachzulegen, aber sowohl Lautaro Martínez (30.), De Paul (41.) als auch Nicolás González (44.) vergaben große Chancen.

In der 53. Minute begrüßte das Estadio Monumental mit stehenden Ovationen Messi, der im letzten Spiel noch verletzt fehlte. In der 75. Minute hätte der Profi von Inter Miami beinahe einen sehenswerten Treffer aus der Ecke erzielt - in hohem Bogen prallte der Ball aber nur gegen die Querlatte. Für die Albiceleste war es nach dem Auftakt gegen Ecuador (1:0) und dem Auswärtserfolg in Bolivien (3:0) der dritte Sieg.

Brasilien hingegen stolperte nach dem 5:1 über Bolivien und dem 1:0 gegen Peru im dritten Spiel erstmals. Gabriel Magalhães markierte in der 50. Minute den einzigen Treffer der Seleçao nach einer Ecke von Neymar. Ein von Vinícius Júnior erzieltes Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Die von Interimscoach Fernando Diniz betreute Mannschaft vergab viele Chancen, drosselte das Tempo und wurde dafür bestraft. Eduard Bello glich mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der 85. Minute aus. dpa