Argentiniens Nationalmannschaft: Kader, Erfolge, Infos - Was man wissen sollte

Spieler der Argentinischen Nationalmannschaft (Symbolbild). © IMAGO / AFLOSPORT

Argentinien zählt zu den Großen im Weltfußball und hat Legenden wie Maradona und Messi hervorgebracht. Was bekannt ist.

Buenos Aires – Bei der rund um die katarische Hauptstadt Doha stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft 2022 schielen 32 Teams auf den Titel. Realistische Chancen hat jedoch weniger als ein Drittel der qualifizierten Mannschaften. Eine der am stärksten einzuschätzenden Nationen ist Argentinien.

Die Albiceleste (Spanisch für „Hellblau-Weiß“) nimmt seit fast 100 Jahren regelmäßig an Endrunden teil. Ein ums andere Mal kam man bis ins Finale, ein ums andere Mal gewann man gar den Titel. Die konstant hohe Qualität der argentinischen Kicker beruht auf einer guten wie nachhaltigen Nachwuchsarbeit.

Die argentinische Nationalelf bei der WM 2022: Der Kader

Der Kader der argentinischen Nationalelf wird bei der WM 2022 insgesamt 23 Spieler umschließen. Mindestens zwei davon entfallen auf die Torwartposition. Beste Chancen auf den Posten zwischen den Pfosten hat Emiliano Martínez, der beim englischen Erstligisten Aston Villa das Tor hütet. Ihm dicht auf den Fersen ist Juan Musso. Auch er verdient sein Geld im Ausland, in diesem Fall in der ersten italienischen Liga. Nahezu alle Feldspieler stehen bei europäischen Vereinen unter Vertrag, spielen demzufolge Woche für Woche auf Top-Niveau und sind taktisch bestens geschult. Dazu gehören etwa die Abwehrasse Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (FC Sevilla) und Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Mittelfeld und Angriff sind nicht minder schlecht besetzt. So ziehen Leandro Paredes (Paris Saint-Germain) und Rodrigo de Paul (Atletico Madrid) die Fäden im Mittelfeld. Ihnen zur Seite stehen Ángel Di María (Juventus Turin) und Giovani Lo Celso (FC Villarreal).

Im Angriff zieht Lionel Messi einsam die Strippen. Der mehrfache Weltfußballer ist immer noch ein Ausnahmekönner, befindet sich jedoch im Herbst seiner Karriere. Messi wird mit Beginn der WM 35 Jahre alt sein, was bedeutet, dass Katar für ihn die letzte Möglichkeit ist, den Titel zu gewinnen. An Messis Seite könnte Inter Mailand-Profi Lautaro Martínez auflaufen, aber auch Paulo Dybala besitzt gute Einsatzchancen.

Die argentinische Nationalelf bei der WM 2022: Qualifikation

Die argentinische Nationalelf hat die Qualifikation für die WM 2022 über die Südamerika-Relegation geschafft. Hier duellieren sich traditionell zehn Mannschaften, wobei jeder zweimal gegen jeden spielt. Die ersten vier Teams der Abschlusstabelle sind direkt für die WM qualifiziert. Argentinien kam nach Brasilien als Zweiter ins Ziel. Die Himmelblau-Weißen reisen mit breiter Brust Richtung Katar.

Die Erfolge der argentinischen Nationalelf

Die Erfolge der argentinischen Nationalelf sind durchaus namhaft. Ob es bei der WM 2022 für einen weiteren großen Titel reicht, muss abgewartet werden. Die Statistik spricht dagegen, denn Argentiniens letzter WM-Titel liegt 36 Jahre zurück. Wiederholt spielten sich die Südamerikaner bis ins Finale vor, zogen dann aber gegen ihre Konkurrenten den Kürzeren. Bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay unterlag man im Endspiel dem Gastgeber. Später machte man zweimal schlechte Erfahrungen mit dem DFB-Team:

1990 (0:1-Niederlage im Finale der WM in Italien)

2014 (0:1-Niederlage im Finale der WM in Brasilien)

Besser machten es die Argentinier in folgenden Jahren:

1978 (WM im eigenen Land)

1986 (WM in Mexiko)

Beide Male wurde Argentinien Fußball-Weltmeister.

Auf dem südamerikanischen Kontinent hingegen lief es zuletzt deutlich besser für Argentinien. Zuletzt holten die Mannen um Messi 2021 die Copa América. Es war der insgesamt 15. Titel. Alle Erfolge in der Copa auf einen Blick:

1921

1925

1927

1929

1937

1941

1945

1946

1947

1955

1957

1959

1991

1993

2021

Die argentinische Nationalelf bei der WM 2022: Info und Quartier

Argentinien tritt bei der WM 2022 in der Gruppe C an. Dort treffen Messi und Co. auf folgende Gegner:

Mexiko

Polen

Saudi-Arabien

Das Quartier der argentinischen Nationalelf wird bei der WM 2022 im Osten Katars liegen. Dies ermöglicht dem Tross eine kurze Anreise zu den Gruppenspielen, die in Doha und Lusail über die Bühne gehen. Beide Städte liegen ebenfalls im östlichen Emirat.