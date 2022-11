Argentinien gegen Saudi-Arabien jetzt live: VAR-Hattrick bremst Messi & Co. aus

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Auftakt in der Gruppe C. Favorit Argentinien trifft auf Außenseiter Saudi-Arabien. Glänzt Lionel Messi gleich im ersten Spiel? Wir berichten im Live-Ticker.

Argentinien - Saudi-Arabien 1:0 (-:-)

Argentinien gegen Saudi-Arabien heute live: Messi bringt Gauchos per Elfmeter in Führung

gegen heute live: Messi bringt Gauchos per Elfmeter in Führung Zum Aktualisieren des Live-Tickers drücken sie F5 oder ziehen den Smartphone-Bildschirm nach unten.

45. Minute +3: Das ist bitter für Saudi-Arabien. Der Kapitän Salman Al-Faraj muss verletzungsbedingt raus. Für ihn kommt Naqaf Al-Abed.

45. Minute: Es gibt fünf Minuten oben drauf in der ersten Halbzeit.

Erstes Spiel in der Gruppe B: Argentinien – Saudi-Arabien 1:0 (-:-)

Argentinien: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - de Paul, Paredes, Gomez - Messi, Martinez, di Maria Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani - Kanno, Al-Faraj (45. +3 Al-Abed), Al-Malki - Al-Buraikan, Al-Dawsari, Al-Shehri Tore: 1:0 L. Messi (10.)

44. Minute: Es ist nicht so, dass hier nur Argentinien spielt. Auch Saudi-Arabien versucht hier mitzuspielen, wartet aber weiterhin auf die erste klare Torchance.

40. Minute: Die Argentinier spielen weiter nach vorne und müssten mittlerweile deutlich höher führen. Der Linienrichter und VAR hat bisher allerdings was dagegen.

Argentinien gegen Saudi-Arabien heute live: Abseits-Chaos – Argentinien werden drei Tore aberkannt

35. Minute: Das gleiche Spiel zum dritten Mal. Wieder treffen die Argentinier, erneut ist es Martinez und auch dieses Mal geht die Fahne des Assistenten nach oben. Diesmal jedoch unstrittig.

31. Minute: Mit dem 1:0 sind die Saudis jetzt natürlich gut bedient.

27. Minute: Wieder trifft die Albiceleste. Und wieder ist es Abseits. Gomez spielt einen überragenden Steckpass auf Lautaro Martinez, der wunderschön per Heber vollendet. Doch auch dieses Mal scheint es Abseits gewesen zu sein. Sehr knappe Entscheidung.

22. Minute: Und wieder trifft Messi. Nach einem überragenden Pass aus dem Mittelfeld vollstreckt La Pulga eiskalt, steht jedoch minimal im Abseits. Es bleibt beim 1:0.

18. Minute: Die grünen Falken zeigen sich allerdings alles andere als geschockt. Saudi-Arabien steht jetzt höher und hat auch immer mehr eigene Ballbesitzphasen. Nur die erste richtige Torchance fehlt noch.

14. Minute: Das ist natürlich ein ganz bitterer Start für Saudi-Arabien. Die Führung für die Gauchos ist nicht unverdient, die Elfmeterenscheidung war allerdings schon sehr hart.

Lionel Messi bringt Argentinien in Führung. © IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Argentinien gegen Saudi-Arabien heute live: Messi bringt Gauchos per Elfmeter in Führung

10. Minute: TOOOOOOR!!! Argentinien - Saudi-Arabien 1:0, Torschütze: L. Messi. Es übernimmt natürlich Messi. Und der bleibt ganz cool. Aus Sicht des Schützen verwandelt Messi lässig unten links.

8. Minute: Es gibt Elfmeter für Argentinien nach VAR-Beweis. Paredes wird bei einem Freistoß umklammert und geht zu Boden. Dem Schiedsrichter Slavko Vincic reicht das. Harte Entscheidung.

7. Minute: Die Albicelste macht zu Beginn gleich ordentlich Druck. Bisher spielen nur die Argentinier, eine erste Ecke brachte allerdings nichts ein

Lionel Messi beim Aufwärmen vor dem WM-Auftakt. © IMAGO/JB Autissier

2. Minute: Nach nicht mal 110 Sekunden die erste dicke Chance für Argentinier. Und natürlich war es Messi. Der Gaucho-Kapitän kommt im Sechzehner relativ frei zum Abschluss, platziert den Ball aber zu mittig, so dass Al-Owais den Ball noch halten kann.

1. Minute: Der Ball rollt. Saudi-Arabien hat Anstoß und spielt von rechts nach links.

Update vom 22. November, 10.57 Uhr: Die Mannschaften sind da, die Nationalhymnen werden abgespielt. Es ist alles angerichtet für ein spannendes Spiel.

Update vom 22. November, 10.42 Uhr: Saudi-Arabien hat als Nachbarland von Katar den drittgrößten Fansupport bei dieser WM auf seiner Seite. Trotz der geografischen Nähe gab es in den vergangenen Jahren politische Spannungen zwischen dem Königreich und Katar. Saudi-Arabien warf dem Nachbarland vor, terroristische Gruppen in der Region zu unterstützen und schloss 2017 die Grenzen zu Katar. Erst 2021 beendete Saudi-Arabien die Blockade gegen Katar.

Update vom 22. November, 10.33 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Argentinien startet in der Offensive mit Lionel Messi, Lautaro Martinez und Angel di Maria. Paulo Dybala und Julian Alvarez nehmen also erstmal auf der Bank Platz. In der Defensive bekommt Romero den Vorzug vor Lisandro Martínez, der bei Manchester United eine starke Saison spielt.

München – Am Dienstagvormittag startet auch Mitfavorit Argentinien in die WM 2022 in Katar. Lionel Messi trifft bei seiner letzten WM zum Auftakt auf Außenseiter Saudi-Arabien (hier läuft das Spiel). Für die Mannschaft von Cheftrainer Lionel Scaloni soll das Saudi-Arabien-Spiel der Beginn für eine erfolgreiche WM sein.

Lionel Messi peilt den WM-Titel an. © IMAGO/JUAN IGNACIO RONCORONI

Gespielt wird im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Das für die WM neu gebaute Stadion soll ein Fassungsvermögen von 80.000 Zuschauer haben und ist damit die größte Arena der WM. In Lusail wird außerdem das Endspiel der WM 2022 in Katar ausgetragen.

WM in Katar: Krönt Messi seine Karriere?

Argentinien ist in der Gruppe C mit Saudi-Arabien, Polen und Mexiko der große Favorit auf den Gruppensieg. Die Gauchos befinden sich in prächtiger Verfassung und sind seit 36 Spielen ungeschlagen. Der internationale Rekord liegt bei 37 ungeschlagenen Partien in Folge, aufgestellt von Italien zwischen 2018 und 2021. Die Argentinier kassierten ihre letzte Niederlage im Juli 2019 und konnten im Sommer letzten Jahres die Copa América für sich entscheiden. Jetzt soll bei der letzten WM von Lionel Messi der WM-Titel folgen.

Gegner Saudi-Arabien ist der große Unbekannte in der Gruppe C. Der Wüstenstaat nimmt zum sechsten Mal an einer WM-Endrunde teil und qualifizierte sich in einer Qualifikations-Gruppe mit unter anderem Japan und Australien souverän als Gruppenerster für die WM.

Wir begleiten die Partie am Dienstag ab 11 Uhr hier im Live-Ticker. (kk)