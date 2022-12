Grenzenloser Jubel nach Messi-Tor

+ © Luis ROBAYO / AFP Die argentinischen Fans waren beim WM-Finale in Feierlaune. © Luis ROBAYO / AFP

Argentinien hat das WM-Finale nach einem Elfmeterdrama gegen Frankreich gewonnen. Die Fans in der Heimat rasteten schon nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit aus.

Update vom 18. Dezember, 19.24 Uhr: Argentinien ist Weltmeister! Und in Buenos Aires wird natürlich gefeiert. Unzählige Menschen sind auf den Straßen und feiern den ersten WM-Titel seit 1986.

WHAT A MOMENT! 🙌 ❤️



THE FIFA WORLD CUP BELONGS TO ARGENTINA 🏆 LET THE PARTY IN BUENOS AIRES BEGIN! 🇦🇷 #WorldCupWatchParty pic.twitter.com/BalsU2EMQE — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022

Erstmeldung vom 18. Dezember, 17.05 Uhr: Buenos Aires - So hatte man sich die erste Halbzeit beim WM-Finale aus argentinischer Sicht vorgestellt: Die Albiceleste zog Frankreich früh den Zahn, führte zur Pause nach Toren von Lionel Messi (23.) und Angel di Maria (36.) schon mit 2:0.

Dementsprechend ausgelassen war der Jubel - vorort, in Katar, und natürlich auch in der Heimat. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires verfolgten Millionen Menschen die Partie live. Egal, ob zusammen beim Public Viewing auf den Plätzen der Stadt, in Kneipen oder zuhause - als Messi den Elfmeter zur Führung verwandelte, rasteten die Argentinier aus.

Argentinier rasten beim WM-Finale aus: Video aus Buenos Aires geht um die Welt

In den sozialen Netzwerken tauchte schnell ein Video auf, das die unglaubliche Geräuschkulisse wiedergibt. Der kurze Clip ging während des Endspiels um die Welt, wurde von unzähligen Fans und Medien verbreitet.

ARGENTINA 1 - 0 FRANCIA, LO GRITA BUENOS AIRES 🇦🇷 pic.twitter.com/GA2WyiGF4O — Héctor (@hectorcitox) December 18, 2022

Das Video von Twitter-Nurzer „Héctor“ wurde schon in der ersten halben Stunde über 100.000 Mal angesehen. Argentinien wartet seit 1986 auf einen WM-Titel, die ganze Nation steht hinter der Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni.

WM-Finale: Chaos rund um Lusail-Stadion

Menschenmassen gab es zum WM-Finale nicht nur in Argentinien, sondern auch in Katar: Kurz vor dem Anpfiff des Endspiels ist es rund um das Lusail-Stadion Augenzeugenberichten zufolge teilweise zu Chaos bei der Anreise und dem Einlass gekommen. Nutzer berichteten in den sozialen Netzwerken von chaotischen Szenen in der Metro und bei der Ankunft am Stadion. Die U-Bahn-Station direkt am Lusail-Stadion soll wegen des großen Menschenandrangs komplett überfüllt gewesen sein. Betroffen waren demnach auch der zentrale Umsteigepunkt Muschairib und die Züge.

Zudem sollen die Sicherheitskräfte beim Einlass teils Probleme gehabt haben, weil auch Fans ohne Ticket versuchten, in die Arena zu gelangen. Das Stadion im Norden Dohas fasst 88.966 Zuschauer. Gut eine Stunde vor dem Anpfiff begann auf dem Rasen des Stadions die Abschlusszeremonie der Fußball-WM, die für Hohn und Spott bei den Fans sorgte. (akl)