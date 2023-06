Arminia Bielefeld gegen Wehen Wiesbaden: Relegation zur 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Relegation zur 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden. So sehen Sie das Rückspiel live im TV und Stream.

Bielefeld – Das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden findet am Dienstag, 6. Juni 2023, in Bielefeld statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden: Relegation live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden live und in voller Länge im Free-TV.

zwischen Die TV-Rechte der Bundesliga-Relegation teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sat.1.

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden: Relegation live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bielefeld startet am Dienstag, 6. Juni 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden: Relegation im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden: Skandal im Hinspiel

Das Hinspiel in der Wiesbadener Brita-Arena haben die Gastgeber auch in der Höhe verdient mit 4:0 für sich entschieden. Überschattet wurde die Partie von Ausschreitungen auf den Rängen. Der Gästeblock sorgte für eine 21-minütige Spielunterbrechung, das Spiel stand kurz vor dem Abbruch.

„Es ist unfassbar schwer. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Die Fans haben auf das reagiert, was dieses sogenannte Team auf dem Rasen gezeigt hat. Ich kann mich nicht vor diese Mannschaft stellen. Das Ding ist durch. Man muss dieser Mannschaft den Charakter absprechen“, sagte Bielefelds Routinier Fabian Klos.

Arminia Bielefeld trifft in der Relegation auf den SV Wehen Wiesbaden. © Jörg Halisch/dpa

Nach dem vierten Wiesbadener Treffer schossen Arminia-Fans Pyrotechnik auf den Rasen, einige versuchten, auf den Platz zu gelangen. Schiedsrichter Benjamin Brand schickte beide Teams daraufhin in die Kabine. Bielefelds Fans, die schon zuvor zweimal eine Spielunterbrechung provoziert hatten, skandierten schon während der Partie: „Wir haben die Schnauze voll.“

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden: Gäste vor Aufstieg in die 2. Bundesliga

„Zwei Meter neben mir hat ein Böller eingeschlagen. Das war extrem gefährlich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich hatte Angst“, sagte Wehen Wiesbadens Stürmer Benedict Hollerbach. SVWW-Trainer Markus Kauczinski sprach sich direkt nach Apfiff gegen ein mögliches Geisterspiel aus. „Ich habe kein Interesse an einem leeren Stadion. Ich will kein Geisterspiel.“

„Wir entschuldigen uns bei unseren Gastgebern im sportlichen Wettbewerb. Wir distanzieren uns von jeder Form von Gewalt, wir verurteilen das Abschießen von Leuchtraketen aus dem Block und das Zünden bzw. Werfen von Böllern auf den Platz“, schrieb Arminia Bielefeld in einer offiziellen Stellungnahme zu den Vorfällen in Wiesbaden. (smr)