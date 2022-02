Arnold Clark Cup: Merle Frohms kehrt zurück ins Tor und will Fans «zum Schweigen bringen»

Merle Frohms © Eibner/Memmler / IMAGO

Stammkeeperin Merle Frohms kehrt im Länderspiel gegen England zurück ins Tor der deutschen Fußballerinnen und will die einheimischen Fans mit ihrem Team «ein bisschen zum Schweigen bringen.»

Wolverhampton - Stammkeeperin Merle Frohms kehrt im Länderspiel gegen England zurück ins Tor der deutschen Fußballerinnen und will die einheimischen Fans mit ihrem Team «ein bisschen zum Schweigen bringen.» Die DFB-Frauen fordern in der abschließenden Partie des Arnold Clark Cups am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton die Gastgeberinnen und den WM-Vierten von 2019.

Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist «voller Vorfreude auf ein stimmungsvolles Spiel, auf einen Gegner, der hier in knapp fünf Monaten Europameister werden möchte.» Sie prophezeite am Dienstag: «So werden sie auch auftreten.»

Beim 0:1 zuletzt gegen Kanada stand Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea zwischen den Pfosten, beim 1:1 zuvor gegen Spanien Frohms - vor jeweils leeren Rängen. Die 27-Jährige von Eintracht Frankfurt, die zur neuen Saison zum VfL Wolfsburg zurückkehrt, gilt allerdings als Nummer 1. Auch mit Blick auf die EM im Juli in England.

Frohms war schon im November 2019 deutsche Torfrau, als die DFB-Auswahl in Wembley England mit 2:1 besiegte und sie dabei einen Elfmeter hielt - vor fast 80 000 Zuschauern. Dieses Mal werden etwa 13 000 Besucher erwartet.

«Da kann sich jede Spielerin drauf freuen. Ob vor 12 000 oder 14 000 Zuschauern zu spielen - das ist schon mal ein Appetizer darauf, was bei der Euro auf uns zukommt», sagte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund und Begleiter der DFB-Auswahl bei dem Testturnier.

Die ersatzgeschwächten DFB-Frauen sind bei dem Vier-Nationen-Turnier bislang ohne Sieg. Die Spiele gelten als wichtige Vorbereitung und Standortbestimmung für die EM. (dpa)