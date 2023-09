Basler schießt sich auf DFB-Star ein: „Arrogant und größenwahnsinnig“

Von: Melanie Gottschalk

Mario Basler ist für seine deutlichen Worte bekannt. Nach der Blamage gegen Japan schießt er sich vor allem auf einen DFB-Star ein.

Frankfurt – Dass Mario Basler gerne polarisiert, ist hinlänglich bekannt. Wenn er Kritik übt, dann richtig, seine Aussagen sind in der Regel deutlich – nicht selten auch überzogen. Es ist also nicht verwunderlich, dass der ehemalige Bayern-Star nach der blamablen 1:4-Niederlage des DFB-Teams gegen Japan am Sonntag im „Doppelpass“ von Sport1 einiges zu sagen hatte. Er nahm sich die gesamte Mannschaft und den mittlerweile entlassenen Trainer Hansi Flick vor. In seinem Podcast „Basler ballert“ legte er am Montag (11. September) noch einmal nach – und schoss sich dabei vor allem auf BVB-Kapitän Emre Can ein.

Emre Can Geboren am: 12. Januar 1994 (Alter 29 Jahre), Frankfurt am Main Aktueller Verein: Borussia Dortmund Länderspiele: 43

Basler fällt vernichtendes Urteil: „Can für mich Vollkatastrophe“

Der neu ernannte Kapitän von Borussia Dortmund machte – wie die meisten anderen Spieler auch – gegen Japan keine gute Figur (fr-Note 5). Basler fällte ein vernichtendes Urteil: „Can für mich Vollkatastrophe, der spielt genau denselben Dreck weiter, wie in Dortmund. Dort ist er jetzt Kapitän geworden und noch größenwahnsinniger und arroganter auf dem Platz“, sagte Basler im Podcast „Basler ballert“.

Doch damit noch nicht genug, seine Hasstirade geht weiter: „Er ist so von sich überzeugt, dass er denkt, er sei der Beste. Er war ja überall der beste Spieler, egal, ob er bei Juventus war oder bei Bayern in der Jugend. Da hat er immer über sich behauptet, der Beste zu sein. Der Beste unter den Schlechten vielleicht, das kann sein“, setzte Basler seine Wutrede gegen Emre Can fort.

Mario Basler übt scharfe Kritik an DFB-Star Emre Can. © Star-Media/imago

Basler mit deutlicher Meinung: Einige-DFB Spieler sollten sich „charakterlich hinterfragen“

Allgemein ist Basler der Meinung, dass sich einige Spieler noch einmal überdenken sollten. „Der ein oder andere, der dafür verantwortlich war, dass Hansi gehen musste, sollte sich wirklich charakterlich hinterfragen. Hinterfragen, ob er auch wirklich alles dafür tut, um einen Trainer auch mal zu schützen und nicht nur sich selbst darzustellen und jeden Monat einen Haufen Kohle zu verdienen“, sagte Basler. Diese Spieler sollten sich „wirklich und ernsthaft Gedanken darüber machen“, ob sie noch für die Nationalmannschaft spielen wollten.

Da der Podcast bereits vor dem DFB-Spiel gegen Frankreich aufgezeichnet wurde, hatte Basler gegen Frankreich wenig Hoffnung – und rechnete mit einem „Totalschaden“. Der trat nicht ein, die Mannschaft von Einmal-Trainer Rudi Völler präsentierte sich anders, arbeitete hart und konnte sich am Ende mit einem 2:1-Sieg belohnen. Die Spieler kehren jetzt wieder zu ihren Mannschaften zurück, bei den Verantwortlichen des DFB läuft die Suche nach einem Nachfolger für Hansi Flick. (msb)