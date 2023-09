Offenbar Angriff auf Sky-Experte – Polizei ermittelt

Von: Christoph Wutz

Sky-Experte Roy Keane (r.) wurde am Rande des Premier-League-Spiels mutmaßlich Opfer eines tätlichen Angriffs. Ex-Man-City Star Micah Richards (2. v. l.) nahm sich anschließend des Täters an. © Screenshot: MemesNMayhem/Twitter / Imago / PA Images

Ex-Man-United-Star Roy Keane war zu aktiven Zeiten als Raubein bekannt. Heute arbeitet er als TV-Experte. Jetzt wurde er Opfer eines Angriffs.

London – Die Schlussphase des Premier-League-Spitzenspiels zwischen Arsenal und Manchester United am Sonntag hatte einiges zu bieten. Nachdem es lange Zeit 1:1 gestanden hatte, erzielte Alejandro Garnacho in der 88. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Gäste. Allerdings nahm Schiedsrichter Anthony Taylor das Tor in Rücksprache mit dem Video-Schiedsrichter zurück.

In der Nachspielzeit traf dann Declan Rice (90.+6) erst zum viel umjubelten 2:1 für Arsenal, ehe Gabriel Jesus auf Seiten der „Gunners“ alles klarmachte (90.+11.). Doch für den größten Aufreger des Abends sorgte eine Szene um Sky-Experte Roy Keane rund um Garnachos Tor.

Roy Maurice Keane Geboren: 10. August 1971 (Alter 52 Jahre), Cork, Irland Stationen als Spieler: u. a. Manchester United, Nottingham Forest, Celtic Glasgow Karriereende: 2006 Heutige Funktion: TV-Experte bei Sky Sports UK

Offenbar tätlicher Angriff auf Sky-Experte Keane – Polizei ermittelt

Nach der Partie hat die Londoner Polizei Ermittlungen wegen eines angeblichen tätlichen Angriffs auf den früheren Fußball-Star Keane aufgenommen. Der 52-Jährige soll am Sonntag am Rande des Auftritts seines Ex-Klubs Manchester United bei Arsenal von einem Mann attackiert worden sein. Keane war dort als TV-Fachmann für Sky im Einsatz.

Die englische Daily Mail berichtet, der Mann habe den früheren irischen Nationalspieler per Kopfnuss tätlich angegriffen und ihn „an Brust und Kinn“ getroffen. Der Ex-Kicker habe sich dabei aber nicht ernsthaft verletzt. Der Vorfall ereignete sich demnach im Innenraum des Emirates Stadium „am oberen Ende der Westtribüne“.

Kollege schlichtet: Video zeigt Momente nach Attacke auf Sky-Experten Keane

In den sozialen Medien kursierende Video-Aufnahmen zeigen eine hitzige Auseinandersetzung, an der auch Keanes Experten-Kollege Micah Richards beteiligt war. Nach Angaben des TV-Senders Sky, für den das Duo arbeitet, soll der frühere Man-City-Verteidiger versucht haben, zu schlichten.

Der 35-jährige Richards hält den mutmaßlichen Angreifer in der Video-Sequenz an dessen Shirt fest und redet wie Keane auf diesen ein. Laut Sky, das die polizeilichen Ermittlungen wie die Behörden selbst bestätigte, soll Keane vor der kurzen Aufnahme attackiert worden sein. Arsenal teilte mit, man wisse von dem Vorfall und kooperiere bei den Ermittlungen mit der Polizei.

Im Video: Experte Keane kurz nach Angriff bereits wieder im Einsatz für Sky

Brisanter Grund: Wurde Experte Keane wegen Man-United-Vergangenheit attackiert?

Keane, seines Zeichens einst Kapitän der „Red Devils“, habe der Daily Mail zufolge auf einen Aufzug gewartet, als er plötzlich attackiert wurde. Der 52-Jährige habe sich mit dem Fahrstuhl in Richtung Spielfeld begeben wollen, um seiner Experten-Tätigkeit nachzukommen.

Brisant ist der mutmaßliche Zeitpunkt des Vorfalls: Laut dem englischen Blatt soll der Mann den 52-Jährigen kurz, nachdem Man Uniteds Garnacho kurz vor Spielschluss den vermeintlichen Siegtreffer für Keanes Ex-Klub erzielt hatte, angegriffen haben. Dieser hielt jedoch anschließend einer Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter nicht stand und wurde zurückgenommen.

Womöglich wurde der Ire, der ab 1993 zwölf Jahre für United spielte und für schonungslose, aber unparteiische Analysen bekannt ist, also wegen dieser Vergangenheit attackiert. Seine Aufgabe als Experte auf dem Spielfeld nahm Keane unmittelbar danach wieder auf. (wuc/SID)