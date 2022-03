Verwandte im Kriegsgebiet: Russland-Kapitän Dsjuba sagt Länderspiel-Teilnahme ab

Von: Antonio José Riether

Aufgrund des bewaffneten Konflikts in der Ukraine verzichtet Russlands Nationalmannschafts-Kapitän Artem Dsjuba auf seine Nominierung für die kommenden Länderspiele.

Sankt Petersburg – Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine* löste bereits viele sportpolitische Entscheidungen aus. So wurden etwa im Fußball russische Teams von UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen, zudem wurde der Nationalmannschaft des Aggressors die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft verweigert. Nun stellte sich der Kapitän der russischen Nationalelf ebenfalls quer, Artjom Dsjuba gab aus persönlichen Gründen bekannt, unter den derzeitigen Umständen nicht an der kommenden Länderspielreise teilzunehmen.

Ukraine-Konflikt: Russischer Rekordtorschütze verzichtet auf Nominierung - wegen Familie in der Ukraine

Dies teilte der 33-Jährige durch seinen Nationaltrainer Waleri Karpin mit, der die Entscheidung seines Spielführers am Dienstag öffentlich weitergab. Der Angreifer, der seit Sommer 2015 bei Zenit Sankt Petersburg* unter Vertrag steht, habe „wegen der schwierigen Situation in der Ukraine, wo viele seiner Familienmitglieder leben, darum gebeten, nicht nominiert zu werden“, so der Coach. Der 53-Jährige teilte bei dem Termin ebenfalls mit, keine russischen Spieler europäischer Klubs zu nominieren.

In Dsjubas Situation stecken viele Menschen in Russland derzeit. Der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft* wurde als Sohn eines Ukrainers und einer Russin in Moskau geboren und steht im aktuellen Konflikt zwischen den Fronten. Kein Wunder also, dass der dreifache Familienvater vorerst kein Spiel für die Nationalmannschaft absolvieren will, für die er bereits 55-mal auflief.

Ukraine-Konflikt: Dsjuba konterte bereits Ex-BVB-Spieler Yarmolenko – Unverständnis über Krieg

Bereits Anfang März hatte sich der Zenit-Profi in den sozialen Medien zum Krieg in seiner Heimat geäußert und reagierte damit auf den Aufruf des ehemaligen BVB*-Profis Andrej Yarmolenko. Der Ukrainer, der kürzlich bei einem Spiel seines Klubs West Ham United in Tränen ausbrach*, hatte in einer Videobotschaft die Untätigkeit der russischen Nationalspieler kritisiert. Daraufhin antwortete Dsjuba, er habe sich „nicht aus Angst“ zurückgehalten, sondern weil er „kein Experte für Politik“ sei. Den militärischen Konflikt bezeichnete er als „beängstigend“ und äußerte seine Empörung über „die menschliche Aggression und den Hass, die jeden Tag größer werden“.

Mittelstürmer Artem Dsjuba spielt seit 2011 für die russische Auswahl. © Dmitry Golubovich/imago-images

Ukraine-Konflikt: Russlands Playoff-Spiele abgesagt - kommende Gegner noch ungewiss

Auf der Gegenseite drückte er sein Unverständnis für die vielen Sanktionen im Sport aus. Er selbst sei „gegen Diskriminierung aus Gründen der Nationalität“, so Dsjuba. „Ich schäme mich nicht, Russe zu sein. Ich bin stolz darauf, Russe zu sein. Und ich verstehe nicht, warum die Sportler jetzt leiden müssen“, so der streikende Nationalmannschaftskapitän. In seiner Botschaft kritisierte er auch die Kollegen, „die auf ihren Hintern in Villen in England sitzen und gemeine Dinge sagen“ – ein klarer Seitenhieb gegen die Premier-League*-Profis Yarmolenko und Vitaliy Mykolenko vom FC Everton.

Da die russische Auswahl von den WM-Playoffs ausgeschlossen wurde, wird sie wohl lediglich Testspiele bestreiten. Die Gegner für die bevorstehende Länderspielpause stehen allerdings noch nicht fest. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA