So sehen Sie Aserbaidschan gegen Deutschland heute live im TV und im Live-Stream

Baku - In der WM-Qualifikation spielt die deutsche Nationalmannschaft in Baku gegen Aserbaidschan. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Nach dem 1:0-Sieg im Testspiel gegen England (Lukas Podolski verabschiedete sich mit dem Siegtreffer) steht für die Nationalmannschaft heute das erste Pflichtspiel des Jahres an. Und zwar die WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan. Die deutsche Nationalmannschaft zeigt sich in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland bislang in Topform. Am fünften Spieltag reist das DFB-Team von Trainer Jogi Löw als Tabellenführer nach Baku.

Die deutsche Nationalmannschaft führt die Gruppe C der WM-Qualifikation aktuell souverän an. Auch gegen Aserbaidschan wäre alles andere als ein Sieg eine große Überraschung. Dennoch sollte der Gegner nicht unterschätzt werden. Wichtig: Anpfiff ist am heutigen Sonntag bereits um 18.00 Uhr.

Aserbaidschan - Deutschland: WM-Quali verläuft nach Plan

Mit vier Siegen aus vier Spielen und einer Torbilanz von 16:0 läuft die Qualifikation für die WM 2018 in Russland bislang voll nach Plan für das deutsche Team. Nach dem emotionalen Abschied von Kult-Spieler Lukas Podolski im Freundschaftsspiel gegen England will das DFB-Team heute den nächsten Dreier in der Quali einfahren. Dabei muss Trainer Jogi Löw allerdings auf seinen Kapitän verzichten. Manuel Neuer musste die Länderspielreise wegen Wadenproblemen absagen. Dafür wurde Paris Saint-Germain Torhüter Kevin Trapp nachnominiert. Im Sturm könnte Timo Werner seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die Nationalmannschaft feiern. Der 21-Jährige Torjäger von RB Leipzig wurde nach extrem überzeugenden Leistungen in der Bundesliga zum ersten Mal in die Nationalelf berufen und könnte in Zukunft eine wichtige Rolle in der Sturmzentrale spielen. Dabei trifft er auch auf sein Idol und Vorbild Mario Gomez. An Aserbaidschan hat Werner dabei gute Erinnerungen: Bei der EM-Qualifikation der U21-Nationalmannschaft schoss Werner 2015 den 1:1-Ausgleich im Spiel gegen eben diesen Gegner.

Aserbaidschan - Deutschland: Positive Überraschung der Quali

In Baku erwartet die deutsche Mannschaft heute aber keinesfalls nur Kanonenfutter, denn das Team aus Aserbaidschan ist bislang eine der positiven Überraschungen der WM-Qualifikation. Die Mannschaft aus der 9,5 Millionen-Einwohner-Republik startete mit zwei Siegen in die Qualifikation und gewann nicht nur gegen den Zwergstaat San Marino, sondern auch gegen das eigentlich renommiertere Norwegen. Auch von der Reise nach Tschechien konnte der Aserbaidschan immerhin einen Punkt mitnehmen. Im vierten Spiel riss allerdings die Serie und man verlor in Nordirland deutlich mit 4:0. Dennoch steht Aserbaidschan mit sieben Punkten aktuell auf Platz drei der Gruppe C, vor Tschechien und Norwegen.

Die guten Ergebnisse liegen wohl auch am prominenten Trainer des Teams: Der Kroate Robert Prosinecki war in den 90er Jahren selbst einer der gefragtesten Mittelfeldspieler der Welt, gewann mit Roter Stern Belgrad den Europapokal der Landesmeister und spielte später für Real Madrid und den FC Barcelona. Prosinecki hat im Aserbaidschan eine Mannschaft geformt, die an guten Tagen durchaus auch mit stärkeren Gegnern mithalten kann und hievte das Nationalteam durch die letzten Ergebnisse auf Platz 88 der FIFA-Weltrangliste. Auch zwei Deutschland-Legionäre sind im Kader des Kroaten: Neben Renat Dadashov aus der U19 von Eintracht Frankfurt könnte auch Dimitrij Nazarov von Erzgebirge Aue gegen die DFB-Elf spielen.

In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie das WM-Qualifikationsspiel zwischen Aserbaidschan und Deutschland heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

Aserbaidschan - Deutschland: WM-Qualifikation heute live im Free-TV bei RTL

Der Privatsender RTL überträgt das WM-Qualifikationsspiel Aserbaidschan gegen Deutschland am Sonntag live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.00 Uhr. Dann begrüßt Sie Moderatorin Laura Wontorra zusammen mit Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann. Auch Ex-Nationaltrainer Berti Vogts wird zu Wort kommen. Ab dem Anstoß um 18.00 Uhr hat dann Marco Hagemann vom Kommentatorenpult in Baku aus das Wort.

Aserbaidschan - Deutschland: WM-Qualifikation heute im Live-Stream von TV Now

Auch von unterwegs aus können Sie das WM-Qualifikationsspiel Aserbaidschan gegen Deutschland heute live mitverfolgen. Über das Online-Portal TV Now können Sie auf das gesamte Angebot und auch die Live-Sendungen von RTL zugreifen. Allerdings ist der TV Now-Live-Stream nicht kostenlos. Wer das RTL-Programm auch vom Laptop, Tablet oder Smartphone mitverfolgen will, muss das TV Now-Abo für 2,99 Euro im Monat abschließen. Damit erhalten Sie aber auch Zugriff auf die Mediathek und können alle RTL-Sendungen bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung on-demand abrufen.

Mit ihrem Laptop können Sie heute den Live-Stream von TV Now mit ihrem gängigen Browser öffnen, nachdem Sie sich online eingeloggt haben. Auf ihrem Tablet oder Smartphone erleichtert die TV Now-App den Zugriff auf den Live-Stream. Abonnenten können die App kostenlos im iTunes-Store (Apple-User) oder im Google-Play-Store (Android-Nutzer) herunterladen.

Tipp der Redaktion: Wenn Sie Live-Streams nutzen wollen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ihr mobiles Datenvolumen könnte ansonsten schnell aufgebraucht sein, da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen.

Aserbaidschan - Deutschland: WM-Qualifikation heute im kostenlosen Live-Stream

Wenn Sie heute nicht für den Live-Stream des Spiels Aserbaidschan gegen Deutschland bezahlen möchten, bietet Ihnen das Internet sicher Alternativen. Schon nach kurzer Suche werden Ihnen auf diversen Portalen Live-Streams der Partie angeboten werden. Dabei müssen Sie sich aber auf eine deutlich schlechtere Bild- und Ton-Qualität, nervige Werbe-Pop-Ups und eventuell ausländische Kommentatoren einstellen. Zudem bewegen Sie sich mit der Nutzung solcher Live-Streams in einer gesetzlichen Grauzone. Die Legalität dieser kostenlosen Live-Streams ist nicht einwandfrei geklärt. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie sich immer an unserer Liste mit legalen und kostenlosen Live-Streams orientieren.

Aserbaidschan - Deutschland: WM-Qualifikation heute in unserem Live-Ticker

Wenn Sie heute auch von unterwegs aus immer top-informiert sein wollen, legen wir Ihnen unseren Live-Ticker ans Herz. Bereits vor dem Anstoß haben wir alle wichtigen Infos zum Spiel zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Ab dem Anstoß verpassen Sie dann keine Situation des Spiels und sind immer am Ball.

Aserbaidschan - Deutschland: Die bisherigen Begegnungen

Bislang trafen Aserbaidschan und Deutschland viermal aufeinander. Alle Begegnungen gewann die DFB-Elf.

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis EM 2012 -Qualifikation 07.06.2011 Aserbaidschan - Deutschland 1:3 EM 2012 -Qualifikation 07.09.2010 Deutschland - Aserbaidschan 6:1 WM 2010 - Qualifikation 09.09.2009 Deutschland - Aserbaidschan 4:0 WM 2010 - Qualifikation 12.08.2009 Aserbaidschan - Deutschland 0:2

Aserbaidschan - Deutschland: Die Tabelle der Gruppe C

Das deutsche Team führt die Tabelle der Gruppe C derzeit souverän an und wäre damit sicher bei der WM 2018 in Russland dabei. Allerdings qualifiziert sich nur der Gruppenerste direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Gruppenzweite kann sich über eine Playoff-Runde qualifizieren.

Platz Team Siege Niederlagen Unentschieden +/- Punkte 1. Deutschland 4 0 0 16/0 12 2. Nordirland 2 1 1 8:2 7 3. Aserbaidschan 2 1 1 2:4 7 4. Tschechien 1 2 1 2:4 5 5. Norwegen 1 0 3 5:7 3 6. San Marino 0 0 4 1:17 0

rjs