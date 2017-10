Dieser DFB-Gegner ließ einen Menschen töten

Die Geschichte von Aserbaidschans Javid Hüseynov liest sich wie die eines Mafiapaten, er wurde wegen Beteiligung am Totschlag verurteilt. Am Sonntag läuft er gegen Deutschland auf.

München - Wenn beim Fußball von einem Killer die Rede ist, dann bezieht sich das in den meisten Fällen auf seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten. Wenn die Nationalmannschaft diesen Sonntag (20.45 Uhr, RTL) im letzten WM-Qualifikationsspiel auf Aserbaidschan trifft, bekommt der Weltmeister es jedoch mit einem richtigen Killer zu tun. Einer, der das Leben eines Menschen auf dem Gewissen hat, wird gegen Thomas Müller & Co. auf dem Rasen des Betzenberg in Kaiserslautern stehen: Javid Hüseynov.

Die Geschichte des 29-Jährigen liest sich wie die eines Mafiapaten, aber sie ist genauso passiert. Auslöser ist der Artikel von Rasim Aliyev, regierungskritischer Journalist im autoritären Staat, der auf der Pressefreiheitsliste im Jahr 2017 auf Rang 162 steht. Weil Hüseynov, einer der Stars von FK Qäbälä, die gegnerischen Fans bei der Partie gegen eine zypriotische Mannschaft mit einer türkischen Flagge provoziert, schreibt Aliyev: „Ich möchte nicht, dass so ein unverschämter und schlecht erzogener Fußballer mich auf den Fußball-Plätzen Europas repräsentiert.“

Schlägertrupp tritt Journalisten tot

Die Zeilen werden zum Todesurteil Aliyevs. Der Kicker lädt den Journalisten darauf in ein Café am Stadtrand von Baku ein. Der vermeintliche Grund: Hü­seynov wolle sich mit dem Pressevertreter nach seinem Kommentar versöhnen. In Wahrheit taucht dort jedoch ein eigens vom Fußballer beauftragter Schlägertrupp auf, dem auch Hüseynovs Cousin angehört und der den Journalisten mit Tritten so übel zurichtet, dass dieser einige Tage später im Krankenhaus ums Leben kommt.

Im August 2015 war das. Kurz darauf wird der Nationalspieler wegen Beteiligung am Totschlag zu vier Jahren Haft verurteilt, seine Haftzeit wird jedoch aus unerklärlichen Gründen auf nicht einmal 14 Monate reduziert. Letzten Endes kommt Hü­seynov sogar noch früher aus dem Gefängnis und steht bereits am 26 März diesen Jahres gegen die deutsche Nationalelf (4:1, d. Red.) wieder auf dem Rasen. Am Sonntag wird es wieder so sein. Aliyev hingegen ist für immer tot. Weil er eine Meinung hatte und sich auch traute, diese aufzuschreiben.

Lesen Sie auch: Deutschland löst in Nordirland Ticket für WM 2018 in Russland.