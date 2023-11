Jetzt schon fix: Tuchel muss im neuen Jahr wochenlang auf zwei Bayern-Stars verzichten

Von: Luca Hartmann

Teilen

Noch steckt der FC Bayern mitten in der Hinrunde der laufenden Saison. Schon jetzt steht aber fest, dass die Bayern im neuen Jahr auf zwei Stars verzichten müssen.

München – Schon früh in dieser Saison bereitete die Defensive FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel Sorgen. Nicht wegen übermäßig vielen Gegentoren oder schwachem Abwehrverhalten, viel mehr zwangen Tuchel mehrere Verletzungen dazu, die Defensive mehrfach umzubauen. In der ersten Pokalrunde musste sogar Leon Goretzka als Aushilfs-Innenverteidiger ran. Ein Szenario, das sich im neuen Jahr wiederholen könnte?

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter: 50 Jahre) Stationen als Trainer: Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München Trainer des FC Bayern seit: 24. März 2023 Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2025

Mazraoui und Kim fehlen beim FC Bayern im Januar

Möglich, denn schon zu Beginn der Rückrunde wird die Bayern-Defensive erneut ausgedünnt, schon jetzt steht fest, dass die Münchner mehrere Wochen auf zwei ihrer Abwehr-Stars verzichten müssen. Anders als zu Beginn der Saison, sind dafür jedoch keine Verletzungen verantwortlich, sondern Reisen mit der Nationalmannschaft.

Noussair Mazraoui, der in den letzten Wochen wegen seiner Pro-Palästina-Posts im Fokus stand, sowie Neuzugang Minjae Kim sind jeweils mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs. Mazraoui ist für die marokkanische Nationalmannschaft ab dem 13. Januar beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste im Einsatz. Kim kommt ab dem 12. Januar für Südkorea und Nationaltrainer Jürgen Klinsmann bei der Asienmeisterschaft in Katar zum Einsatz.

Muss im neuen Jahr auf zwei Verteidiger verzichten: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © Sven Hoppe/dpa

Tuchel muss auf zwei Bayern-Stars verzichten

Sowohl Marokko als auch Südkorea gehören im jeweiligen Turnier mindestens zum erweiterten Favoritenkreis. Die Endspiele finden am 10. Februar (Asienmeisterschaft) und 11. Februar (Afrika-Cup) statt. Je weiter Mazraoui und Kim also mit ihren Nationalmannschaften kommen, desto länger fehlen sie auch dem FC Bayern.

Sollten beide bis ins Endspiel kommen, ständen sie Trainer Tuchel wohl in mindestens fünf Liga-Spielen nicht zur Verfügung. Außerdem findet Mitte Februar meist das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League statt, das die Bayern nach drei Siegen aus drei Spielen klar anpeilen. Ein Ausfall dort wäre schmerzhaft, besonders weil Mazraoui und Kim in dieser Saison zumeist gesetzt waren, wenn sie spielen konnten.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Mögliche Transfers? FC Bayern wird wohl im Winter aktiv

Nachdem es die Bayern im Sommer trotz intensiver Bemühungen verpasst hatten, den Kader defensiv in der Breite zu verstärken, werden die Münchner wohl im Winter aktiv. „Wir sind dran“, versicherte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel in Saarbrücken, angesprochen auf mögliche Tranfers im Winter.

Auch, weil Verein und Trainer um den Ausfall einiger Spieler im Januar und Februar wissen. „Es gibt Asienmeisterschaft und Afrika-Cup. Es gibt Spieler, die wir abstellen müssen, bis zu vier Wochen. Sie wissen, was vier Wochen in unserem Spielplan bedeuten“, erklärte Tuchel auf Nachfrage von tz. „Wir halten Augen und Ohren offen. Wie in jedem Transferfenster wollen wir unsere Mannschaft verstärken. Im Winter ist es aber nicht so leicht“, gab der 50-Jährige zu bedenken. (luha)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.