„Esther, ich bin atemlos“: Seltene Einblicke in den Alltag von Schweinsteiger und Sedlaczek

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek lassen die TV-Herzen bei der WM höherschlagen. Die ARD gibt einen erstaunlichen Blick hinter die Kulissen.

Doha – Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek bilden bei der WM 2022 ein sympathisches Duo in der ARD. Der Weltmeister von 2014 überzeugt als Experte mit seinen punktgenauen Analysen. Die hübsche Moderatorin beweist journalistisches Geschick und lässt Schweinsteiger neben ihr noch einen Tick besser aussehen. Die beiden gewähren nun einen seltenen Einblick hinter die ARD-Kameras.

Esther Sedlaczek geb. 24. November 1985 in Ost-Berlin Stationen: u.a. Sky, ProSieben, ARD Moderatorin der Sportschau (ARD) und bei Blickpunkt Sport (BR) Reporterin für die ARD bei der WM 2022

WM 2022: Schweinsteiger und Sedlaczek überzeugen in der ARD

Die Sportschau postete auf Instagram ein Video mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen. Darin zu sehen sind Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek vor und während der Übertragung des WM-Viertelfinals zwischen Argentinien und der Niederlande.

Die beiden fiebern während der Verlängerung und dem Elfmeterschießen emotional mit. Am Ende setzten sich die Argentinier durch und treffen im Halbfinale am Dienstag auf Kroatien. Dann sind auch Schweinsteiger und Sedlaczek für die ARD wieder im Einsatz.

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek harmonieren bei der WM 2022 als TV-Duo. © Gerhard Schultheiß/Imago

Schweinsteiger muss Sedlaczek beim Treppenaufstieg im Stadion ziehen lassen

Vor der Partie zwischen Argentinien und Holland musste das TV-Duo natürlich in die Maske und sah sich nebenbei das Viertelfinale zwischen Brasilien und Kroatien an. Schweinsteiger feiert offenbar den Führungstreffer der Selecao und fordert sie zum Tanzen auf. „Tanzen! Ihr müsst tanzen!“, ruft der Rio-Weltmeister ins Tablet.

Nach einer kurzen Live-Schalte auf dem Rasen im Stadion geht es über die Treppe nach oben ins TV-Studio. Schweinsteiger hat mit dem Aufstieg sichtlich zu kämpfen und fällt deutlich hinter Sedlaczek zurück. „In der Ruhe liegt die Kraft“, grinst der 38-Jährige verschmitzt in die Kamera.

Schweinsteiger von Sedlaczek abgehängt: „Esther, ich bin atemlos“

„Esther, ich bin atemlos“, raunt ein erschöpfter, aber heiterer Schweinsteiger Richtung Sedlaczek, als er endlich sein Ziel erreicht. Seine Kollegin nimmt die Vorlage sofort auf und fängt an zu singen: „Atemlos durch die Nacht, lalala lalala.“ Der Schlager-Hit von Helene Fischer ist offenbar auch bei der 37-jährigen Moderatorin sehr beliebt.

Am Ende eines langen Arbeitstages ist Sedlaczek erleichtert, endlich in den wohlverdienten Feierabend zu dürfen. „Es ist 1.22 Uhr, Feierabend. Mir reicht‘s.“ Schweinsteiger ist mittlerweile voll in Fahrt und entpuppt sich als Nachtschwärmer: „Also, ich könnte noch weitermachen.“ Danach verabschiedet sich das Duo. Zuletzt feierten die Fans ein Sedlaczek-Foto: „Der kleine Basti möchte aus dem Bälleparadies abgeholt werden“. (ck)