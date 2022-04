Bergamo - RB Leipzig JETZT im Live-Ticker: Bundesliga-Klub droht das Aus im Viertelfinale

Von: Patrick Mayer

Neuer Superstar in der Bundesliga: Christopher Nkunku von RB Leipzig. © IMAGO / Jan Huebner

Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League muss RB Leipzig bei Atlanta Bergamo ran. Der Bundesliga-Klub hofft auf Christopher Nkunku. Verfolgen Sie das Spiel an diesem Donnerstagabend hier im Live-Ticker.

Atalanta Bergamo - RB Leipzig 0:0

Aufstellung Bergamo: Musso - de Roon, Demiral, Palomino - Hateboer, T. Koopmeiners, Freuler, Zappacosta, Malinovskyi, Boga - D. Zapata Aufstellung Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino, Dani Olmo - Nkunku, Silva Tore: -

13. Minute: Wieder Henrichs. Diesmal am Fünfmeterraum. Er bringt den Ball auf den zweiten Pfosten, doch Torwart Musso hat aufgepasst und kann die Kugel fangen.

9. Minute: Angriff Leipzig: Silva sieht in seinem Rücken Henrichs starten, dessen Schuss jedoch abgefälscht wird. Die folgende Ecke bringt den Ostdeutschen nichts ein.

6. Minute: Die Chance für Bergamo: Malinovskyi kommt über rechts und flankt auf den anderen Flügel zu Zappacosta. Der 29-Jährige schlägt einen Haken und zieht aus spitzem Winkel ab. Doch Torwart Gulacsi ist unten und hat den Ball sicher.

5. Minute: Bergamo macht in den Anfangsminuten viel Druck. Die Norditaliener schieben die Leipziger weit in deren Hälfte.

2. Minute: Erster Abschluss Atalanta über Malinovskyi. Der ukrainische Nationalspieler bringt seinen Schuss aber nicht präzise auf das Tor der Sachsen.

1. Minute: Los geht es in Bergamo! Rund 20.000 sind im Stadion, das derzeit umgebaut wird, dabei.

Update vom 14. April, 18.30 Uhr: Die Aufstellungen: RB Leipzig beginnt mit Dani Olmo auf der Zehn. Vor dem Spanier stürmen Andre Silva und Christopher Nkunku. Bei Bergamo gehen in diesen widrigen Zeiten freilich viele Blicke auch auf den ukrainischen Nationalspieler Ruslan Malinovskyi, der im Angriff der Norditaliener steht.

Atlanta Bergamo - RB Leipzig im Live-Ticker: Christopher Nkunku im Fokus

Erstmeldung vom 14. April: München/Bergamo - Auch der FC Bayern interessiert sich angeblich für ihn: Christopher Nkunku von RB Leipzig ist der Shootingstar der Fußball-Bundesliga*. Stand 29. Spieltag hatte der Franzose in ebenso vielen Einsätzen 17 Tore erzielt und 14 weitere Treffer vorbereitet. Einzig in den zwölf Rückrunden-Spielen traf der 24-jährige Angreifer zehn Mal und legte zudem sieben Tore auf.

So wird Nkunku für seinen Klub im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League* zum großen Hoffnungsträger, nachdem die Sachsen beim 1:1 im Hinspiel im heimischen Stadion gehörige Probleme mit Atlanta Bergamo hatten. Die Norditaliener hatten im Achtelfinale Bayer Leverkusen rausgeworfen.

Atlanta Bergamo - RB Leipzig im Live-Ticker: Norditaliener warfen Bayer Leverkusen raus

RB-Coach Domenico Tedesco hat gehörigen Respekt vor den Lombarden. Der 36-Jährige, der in Italien geboren wurde, nennt die Bergamo-Profis „Maschinen“, weil sie so körperlich robust sind. Im Hinspiel habe seine Mannschaft „viele unnötige Fehler“ produziert, meinte Tedesco zu seiner Analyse: „Das müssen wir limitieren, das wird auf dieser Bühne extrem bestraft.“ Atalanta sei „eine Topmannschaft, entsprechend brauchen wir eine Topleistung“, erklärte er auf der Pressekonferenz: „Wir reisen mit Vorfreude nach Bergamo.“

Atalanta war in einer schwierigen Champions-League-Gruppe mit Bayern-Bezwinger FC Villarreal, Manchester United und den Young Boys Bern als Dritter aus der Königsklasse ausgeschieden und in die Europa League gerutscht. Für manchen Beobachter sind die Italiener einer der Favoriten auf den Sieg des Wettbewerbs in diesem Jahr. Bergamo hatte sowohl beide Spiele in der Zwischenrunde gegen Olympiakos Piräus (2:1, 3:0) als auch im Achtelfinale gegen Leverkusen (3:2, 1:0) gewonnen.

RB Leipzig* war in der Champions League in einer Hammer-Gruppe mit Manchester City und Paris Saint-Germain gescheitert, hatte sich dann gegen Real Sociedad aus Spanien durchgesetzt (2:2, 3:1). Im Achtelfinale hatten die Ostdeutschen wegen des Russland-Ukraine-Krieges ein Freilos gegen Spartak Moskau.