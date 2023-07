FIFA will wohl Abseitsregel revolutionieren – 50 Prozent mehr Tore?

Von: Jannek Ringen

Seit mehreren Jahren diskutiert die FIFA über eine Anpassung der Abseitsregel. Jetzt wird ernsthaft über eine Veränderung nachgedacht.

Zürich – Die FIFA möchte den Fußball wieder attraktiver machen. Aus dem Grund denkt der Fußball-Weltverband laufend über Erneuerungen im Regelwerk nach. Zur Debatte steht die Abseitsregelung, welche im Laufe der Fußballgeschichte bereits mehrfach verändert wurde. Dabei wird der Vorschlag eines ehemaligen Trainers intensiver diskutiert.

FIFA diskutiert Regelvorschlag von Wenger

Seit Ende 2019 ist der ehemalige Arsenal-Trainer Arsène Wenger als „Chief of Global Football Development“ bei der FIFA tätig. Zusammen mit dem IFAB berät sich der 73-Jährige über die aktuellen Entwicklungen im Fußball und kümmert sich um Regeländerungen. Dabei hat er vor nicht allzu langer Zeit einen Vorschlag gemacht, der nun ernsthaft diskutiert wird.

Derzeit wird auf Abseits entschieden, wenn sich der angreifende Spieler nur hauchzart vor dem verteidigenden Spieler befindet. Der neue Vorschlag von Wenger besagt, dass der Angreifer erst dann im Abseits steht, sobald sich sein kompletter Körper vor dem Gegenspieler befindet. Dies soll zu mehr Toren führen.

Studien ergeben: 50 Prozent mehr Tore

Die neue Regel soll mehr Spielraum für die Angreifer ermöglichen und diese so zu mehr Chancen kommen lassen. Das Ziel ist, dass die Zuschauer einen attraktiveren Fußball mit deutlich mehr Toren sehen. Eine Studie belegt diese These.

Eine interne FIFA-Untersuchung soll ergeben haben, dass die Regeländerung zu deutlich mehr Toren führen könnte. Die Untersuchung von 2020 ergab, dass ungefähr 50 Prozent der erzielten Treffer, die unter der alten Regel zurückgenommen wurden, bei der neuen Bestand hätten.

Tests finden bereits Stand – bald auch in Europa?

Laut der FIFA finden derzeit bereits Tests in den USA und in China statt, bei denen die neue Regel zur Anwendung kommt. Demnächst sollen auch erste Tests in Europa folgen. FIFA-Präsident Gianni Infantino soll ein großer Freund der neuen Regelung sein.