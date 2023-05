VfB Stuttgart vor Relegation gegen HSV: Einzelne Spieler „gehen auf dem Zahnfleisch“

Von: Niklas Noack

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart schwören sich auf die Relegation ein. Manch ein Spieler könnte derweil eine Pause gebrauchen.

Stuttgart - „Relegation kann auch Spaß machen.“ Das waren die Worte von Vorstandschef Alexander Wehrle im Saisonfinale des vergangenen Jahres. Am Ende ist der VfB Stuttgart damals um die Extrarunde nochmal herumgekommen, rettete sich auf den letzten Drücker gegen den 1. FC Köln. Ein Szenario, das sich in dieser Saison bei der Nervenschlacht gegen die TSG Hoffenheim (1:1) für den VfB nicht wiederholte. Ein Tor fehlte Stuttgart schließlich, um erneut am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt einzutüten.

VfB-Boss Wehrle: „Ich persönlich habe sehr gute Erinnerungen an die Relegation“

Stattdessen muss der VfB in die Relegation gegen den Hamburger SV. Von Spaß, wie im vergangenen Jahr, wollte Wehrle nicht mehr sprechen. Dennoch sagte er am Samstag nach Abpfiff in der Mixed-Zone: „Wir müssen positiv bleiben. Ich persönlich habe sehr gute Erinnerungen an die Relegation.“ Damit meinte er natürlich seine Erfahrung als Funktionär in Köln im Jahr 2021. Damals gewann der FC nach einer 0:1-Pleite das Relegationsrückspiel gegen Holstein Kiel mit 5:1 und blieb somit nach einer schwachen Saison in der ersten Liga.

Diese Chance, und als solche wollen es die Verantwortlichen auch verstehen, hat jetzt der VfB Stuttgart ebenfalls. So zeigte sich Wehrle trotz aller Enttäuschung direkt bemüht, den Blick nach vorne zu richten: „Wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand, nächste Saison weiter 1. Bundesliga zu spielen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth will Zusatzschleife „professionell angehen“

Ähnlich äußerte sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der sagte: „Für den Erfolg in der Relegation wird jetzt wichtig und maßgeblich sein, dass wir die Zusatzspiele nicht als Bürde oder Belastung sehen, sondern schon jetzt als Chance auf den Klassenerhalt. Diese Zusatzschleife müssen wir professionell angehen.“

Demnach stand am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr Training an. „Der Plan für das Relegationsszenario lag nicht in der Schublade, sondern auf dem Tisch, dass er sofort abrufbar ist“, gab Wohlgemuth Einblick. Wie die Trainingssteuerung im Detail aussieht, darüber müsse man aber nochmal reden, so der Sportdirektor, den man habe gesehen, „dass ein, zwei Spieler auf dem Zahnfleisch gehen.“ Einen freien Tag werde es laut Wohlgemuth „höchstwahrscheinlich“ jedoch nicht geben, „obwohl der vielleicht nötig wäre.“