Deutschlands Verlierer der USA-Reise: Nagelsmann-Entscheidungen sprechen Bände

Von: Alexander Kaindl

Die DFB-Auswahl kehrt mit einem Sieg und einem Remis nach Deutschland zurück. Manch ein Spieler dürfte außerdem ein paar Sorgen im Gepäck haben.

Philadelphia – Ein Sieg, ein Unentschieden und ganz viele besondere Eindrücke – das ist die Bilanz der USA-Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann zog nach dem 2:2 der DFB-Elf gegen Mexiko nun nochmal ein ganz persönliches Fazit.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech bisherige Vereine: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Debüt als Nationaltrainer: 14. Oktober 2023 (3:1-Sieg über die USA)

Nagelsmann zieht positives USA-Fazit

„Wir wissen, dass wir manche Dinge besser machen können“, sagte der Neu-Bundestrainer. Sofort hatte er alle Spieler noch einmal in der Kabine versammelt, schließlich mussten die Dortmunder um Top-Joker Niclas Füllkrug noch in der Nacht den Privatjet nach Deutschland bekommen. Nagelsmann packte ihnen eine Riesenportion Optimismus für die Heim-EM 2024 ein: „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich eine große Überzeugung habe, dass wir erfolgreich sein werden.“

Diese Mannschaft sei „extrem willig“, lobte der Bundestrainer, er wechselte in Superlative: „Noch nie“ habe er ein Team trainiert, „das so schnell schon Dinge umsetzt, ich bin absolut begeistert.“ Bis zum nächsten Länderspielfenster will er unbedingt Kontakt zu seinen Spielern halten. „Dann“, versprach er, werden die Fans gegen die Türkei und Österreich „eine weiter verbesserte Mannschaft sehen“. Möglicherweise bekommen dann Spieler eine Chance, die in den Vereinigten Staaten eher wenig Spielzeit erhielten – und auch deshalb als Verlierer der USA-Reise gelten. Die Nagelsmann-Entscheidungen sprachen bei einigen Akteuren Bände.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kehrt mit vielen USA-Eindrücken nach Deutschland zurück. © Agencia-MexSport / Imago

Kai Havertz: Beginnen wir mit der auffälligsten Personalie. Nicht, weil sie spielerisch groß in Erscheinung getreten war, sondern wegen der harten Degradierung vom absoluten Stammspieler zum Bankdrücker: Die Rede ist von Kai Havertz. Unter Hansi Flick war das einstige deutsche Wunderkind gesetzt, lief meist als Mittelstürmer auf – auch wegen Mangel an Alternativen. Diese Zeit ist vorbei, denn mit Niclas Füllkrug hat der DFB nun seinen echten Neuner gefunden.

Der Dortmunder erzielte gegen Mexiko sein neuntes Tor im elften Länderspiel, eine herausragende Quote. Havertz wurde gegen die USA in der 62. Minute für Florian Wirtz eingewechselt, gegen Mexiko kam er gar nicht zum Einsatz. Und das, obwohl auch Füllkrug zu Beginn nur auf der Bank saß. Sein Vertreter in der Sturmspitze hieß aber nicht Havertz, sondern Thomas Müller.

Goretzka kommt zwei Mal von der Bank, Andrich bleibt ohne Einsatz

Leon Goretzka: Ein weiterer Akteur, den man eigentlich als Startelf-Spieler kennt, ist Leon Goretzka. Der Bayern-Star musste aber in beiden Partien zunächst auf der Bank Platz nehmen. Gegen die USA kam er dann noch auf eine halbe Stunde, gegen Mexiko auf eine ganze Halbzeit. Beide Male ersetzte er Pascal Groß im zentralen Mittelfeld. Bemerkenswert: Bayern-Kollege Joshua Kimmich hatte die USA-Reise frühzeitig krankheitsbedingt abbrechen müssen – und Goretzka schaffte es dennoch nicht in die erste Elf. Wohl auch, weil Groß seine Aufgaben extrem gut erledigte. Ein Fingerzeig für die EM? Dafür ist es natürlich noch zu früh. Mit dem Premier-League-Dauerbrenner Groß hat Goretzka aber zusätzliche Konkurrenz bekommen, die aktuell die Nase vorne zu haben scheint.

Robert Andrich: Nagelsmann wollte ein zusätzliches Spielerprofil für die Sechs, weshalb er Leverkusens Robert Andrich zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft nominierte. Körperlich robust, groß, ein Zweikampfmonster – das in den Vereinigten Staaten auf null Spielminuten kam und dementsprechend kein DFB-Debüt feiern durfte. Bitter für Andrich, der auch bei Bayer 04 aktuell kaum zum Zug kommt. Ob es bei der nächsten Länderspielpause im November wieder eine Nagelsmann-Einladung gibt? Aktueller Status: mindestens fraglich.

Süle zeigt Schwächen gegen Mexiko, Brandt und Hofmann müssen starker Konkurrenz den Vortritt lassen

Niklas Süle: Nagelsmann hatte in der PK vor dem Mexiko-Spiel noch ein Sonderlob an Niklas Süle verteilt, gegen die Mittelamerikaner sah der BVB-Verteidiger dann aber nicht gut aus. Als rechtes Glied der Viererkette hatte Süle durchgehend einen schweren Stand, war an beiden Gegentoren beteiligt – und bekam auch deshalb die Note 5. Auch wenn Nagelsmann als Süle-Fan gilt: Sollte der ehemalige Münchner und Hoffenheimer in Dortmund keinen Stammplatz haben (so wie im Moment), dann wird es auch beim DFB schwer werden. Ein Bewerbungsschreiben waren die USA-Einsätze nicht, wenngleich Nagelsmann dem Abwehrmann sehr gute Trainingsleistungen attestierte.

Julian Brandt und Jonas Hofmann: In der Bundesliga zählen der Dortmunder und der Leverkusener zu den besten Offensivspielern der aktuellen Saison, in der Nationalmannschaft müssen sie sich hinten anstellen. Extrem bitter für Brandt und Hofmann, denn an ihrem Können liegt es sicher nicht – viel eher an der herausragenden Dichte in der deutschen Offensive. Spielzeit für Brandt und Hofmann bedeutet Bank für Leroy Sané, Florian Wirtz oder Jamal Musiala. Klar, dass Nagelsmann hier die Qual der Wahl hat. Immerhin reichte es für die beiden Edelreservisten jeweils zu einer knappen halben Stunde auf dem Platz.

DFB testet im November gegen die Türkei und Österreich

Am 18. und 21. November bestreitet Deutschland die nächsten Länderspiele, es geht gegen die Türkei und gegen Österreich. Für Nagelsmann werden die Personalentscheidungen sicher nicht leichter – schließlich drängt dann auch ein wieder genesener Joshua Kimmich in die Startelf. Und dann gibt es da ja noch den früheren Kapitän Manuel Neuer, der beim FC Bayern vor seinem Comeback im Tor steht. (akl)