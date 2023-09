RB Leipzig dominiert Bern – Offensive sorgt für verdienten Auftaktsieg

Von: Johannes Skiba

RB Leipzig hat den Auftakt in die neue Champions-League-Saison bei Young Boys Bern gewonnen. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Young Boys Bern - Leipzig 1:3 (1:1)

Leipzig startet mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison

Fazit: Leipzig gewinnt insgesamt verdient mit 3:1 bei Young Boys Bern. Die Schweizer zeigen sich in den ersten 45 Minuten absolut ebenbürtig. In der zweiten Hälfte kommt das Team von Wicky aber viel zu selten vor das Tor von Blaswich. Der Bundesligist erspielt sich keinesfalls Chance und Chance, hat aber mehr Ballbesitz. Das Tor zum 2:1 durch Schlager fällt durch einen Distanzschuss, das 3:1 durch einen Konter, nachdem Bern fast alles nach vorne geworfen hat. Anhand der großen unterschiedlichen finanziellen und spielerischen Voraussetzungen beider Teams ist die Leistung von Leipzig nicht zufriedenstellend, aber immer noch gut genug, um die ersten drei Punkte dieser Champions-League-Saison einzufahren.

Berns Elia und Leipzigs Schlager trugen sich beide in der ersten Champions-League-Partie der diesjährigen Gruppenphase in die Torschützenliste ein. Am Ende gewinnt der Bundesligist aber mit 3:1. © imago/Sonntag

Aufstellung Young Boys Bern: Racioppi - Janko (Blum, 70.), Amenda, M. A. Camara, Benito - Niasse, Lauper (Males, 78.), U. Garcia (Persson, 78.), Ugrinic - Elia, Itten (Ganvoula, 70.) Aufstellung Leipzig: Blaswich – Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum – Xavi (Lenz, 88.), Xaver, Kampl, Forsberg (Baumgartner, 80.)– Openda (Werner, 88.), Poulsen (Sesko, 64.) Tore: 0:1 Simakan (3.), 1:1 Elia (33.), 1:2 Schlager (73.), 1:3 (Sesko, 90 + 2)

90. + 5 Minute: Das Spiel ist vorbei. Leipzig gewinnt mit 3:1 bei den Young Boys aus Bern.

90. + 2 Minute: Sesko sorgt für die Entscheidung. Leipzig kontert Bern eiskalt aus. Henrichs spielt einen grandiosen Pass auf den eingewechselten Stürmer, der im 1-gegen-1 ganz cool bleibt und cool rechts einschiebt.

90. + 1 Minute: Bern kommt zu einem Kopfballabschluss. Der Ball hat aber zu wenig Wucht. Blaswich hat keine Probleme. Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Leipzig hat die Kontrolle und macht es den Young Boys schwer, an den Ball und zu Abschlussmöglichkeiten zu kommen. Nun noch ein Freistoß aus dem Halbfeld für die Schweizer. Vielleicht die letzte Chance.

88. Minute: Timo Werner und Ex-Eintracht-Spieler Lenz bekommen noch ein wenig Spielzeit und nehmen dabei gleichzeitig Zeit von der Uhr. Simons und Openda sind raus.

85. Minute: Jetzt kommt Nsame in die Partie. Der Torjäger soll nochmal für die letzten Minuten für Torgefahr sorgen. Elia hat den Platz verlassen. Bern erhöht den Druck spürbar.

83. Minute: Die Young Boys werfen jetzt mehr nach vorne, schaffen es aber nicht, ihre Angriffsaktionen zu Ende zu spielen. Leipzig hat in den Umschaltsituationen Platz und spielt ruhig und konzentriert nach vorne. Das kostet den Schweizern Kraft und Zeit.

80. Minute: Rose will die Führung verteidigen und wechselt Baumgartner für Forsberg ein - die wesentlich defensivere Variante im zentralen Mittelfeld. Jettzt aber erstmal Freistoß für Bern.

78. Minute: Bern wechselt jetzt offensiv. Persson und Males kommen für die guten Garcia und Lauper.

73. Minute: Im Gegenzug der Treffer für Leipzig. Nach einer Ecke landet der Ball bei Schlager, der aus rund 30 Metern flach abzieht und das rechte untere Eck findet. Der etwas glückliche, erneute Führungstreffer für Leipzig. 1:2.

73. Minute: Die Young Boys mit der besten Möglichkeit in der zweiten Hälfte. Elia dribbelt von links in den Strafraum und spielt Lukeba schwindelig. Er legt den Ball auf den eingewechselt Ganvoula, der aus dem Stand wuchtig abzieht. Blaswich kann den Schuss aber abwehren.

70. Minute: Jetzt wechselt auch Bern. Ganvoula und Blum spielen nun für Itten und Janko.

68. Minute: Sesko trifft mit seiner ersten Aktion. Er stand bei seinem Abschluss aber im Abseits. Treffer zählt nicht.

66. Minute: Auch Bern spielt noch mit. Elia schießt aus rund 20 Metern links neben das Tor.

64. Minute: Erster Wechsel der Partie. Sesko kommt für Poulsen. Werner bleibt weiter auf der Bank.

63. Minute: Riesenmöglichkeit für Leipzig. Openda kommt nach der Freistoßflanke aus wenigen Metern zum Kopfball, schafft es aber nicht den Ball zu platzieren. Racioppi kann sich auszeichnen. Leipzig erhöht den Druck.

62. Minute: Lauper senst da Kampl am linken 16er-Eck ordentlich um. Gute Freistoßmöglichkeit für Leipzig und Gelb für den Schweizer.

60. Minute: Schlager bespielt Openda, der mit einer fantastischen Bewegung um die eigene Achse, den Ball technisch perfekt mitnimmt und abzieht. Schöne Aktion des Belgiers.

57. Minute: Auch Linksverteidiger David Raum gerät immer wieder auf relativ impulsive Weise mit dem vierten Offiziellen einander. Die Leipziger täten gut daran, sich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Kann Bern diese unruhige Phase der Leipziger ausnutzen?

55. Minute: Nach dem VAR-Check gibt es völlig zurecht keinen Elfmeter. Trainer Rose scheint die Szene nicht beobachtet zu haben. Seine wütende Reaktion ist völlig unverständlich.

54. Minute: Strittige Szene. Simons wird in der Spitze frei gespielt und läuft alleine auf den YB-Keeper zu. Es gibt einen Kontakt und Simons fällt. Ein Elfmeter ist das sicher nicht. Dennoch überprüft der VAR und der Schiri checkt die Szene. Ein Strafstoß ist wahrscheinlich, aber unverdient.

51. Minute: Auch der zweite Abschluss gehört Leipzig. Der unmotivierte Schuss von Forsberg landet aber mehrere Meter neben und über dem Gehäuse auf der Tribüne.

49. Minute: Die erste Chance der zweiten 45 Minuten gehört Leipzig. Viel Gewusel im Strafraum und ein Abschluss von Openda enden mit einer Ecke für die Deutschen, die nichts einbringt.

46. Minute: Die zweite Hälfte beginnt. Keines der Teams hat gewechselt.

Halbzeit: Leipzig startet spektakulär in die Champions-League-Saison und ließ den Young Boys Bern in den ersten zehn Minuten keine Luft zum Atmen. Der frühe Führungstreffer beflügelte zunächst. Dann fand Bern besser ins Spiel, Leipzig zeigte nur noch wenig Interesse am Spiel, sodass der verdiente Ausgleich viel. Der Bundesligist scheint die Schweizer nach dem 1:0 unterschätzt zu haben. Das Momentum gehört Bern. In der zweiten Hälfte scheint alles möglich.

Die Young Boys Bern bejubeln den Ausgleichstreffer durch Elia im Champions-League-Spiel gegen enttäuschende Leipziger. © imago/Sonntag

45. Minute: Die erste Halbzeit ist vorbei. Mit einem gerechten 1:1 gehen die Teams in die Kabine.

43. Minute: Bern presst nun viel höher und hat deutlich mehr Ballbesitz als zu Beginn. Leipzig findet indes keine guten Lösungen mehr, um ein erfolgreiches Angriffsspiel aufzuziehen.

39. Minute: Leipzig schafft es erst nicht die Ecke konsequent zu klären. Henrichs gelingt dann doch der Ballgewinn und leitet einen Konter ein. Ein Ball von Simons in die Spitze auf Openda kommt aber nicht an.

37. Minute: Bern hat sich nach und nach ins Spiel zurückgekämpft. Leipzig gelingen keine Entlastungsangriffe mehr. Jetzt die nächste Ecke für die Young Boys.

33. Minute: Wieder geht es über links. Garcia bringt den Ball von dort in den Strafraum. Aus 16 Metern zentraler Position zieht Elia in Old-School-Manier mit seiner Picke ab und trifft zum gar nicht unverdienten 1:1-Ausgleich. Der erste Saisontreffer für den Kongolesen.

31. Minute: Nächste Schuss von den Young Boys. Lauper verschafft sich mit einer schönen Bewegung Platz im zentralen Mittelfeld, läuft noch ein paar Meter und zieht ab. Der Ball ist aber zu schwach und zu unpräzise.

29. Minute: Ballgewinn Openda, Pass auf Simons. Der wuselige Offensivmann dribbelt im Strafraum, legt auf Henrichs zurück, den Ball aber weit über den Kasten von Racioppi haut.

24. Minute: Wieder sorgt Garcia für Gefahr. Eine lange Flanke des linken Mittelfeldspielers unterschätzt Leipzig-Keeper Blaswich. Am langen Pfosten kommt Elia aber nicht an den Ball.

Simakan bejubelt seinen Treffer für Leipzig zum 1:0 in Bern. © imago/Sonntag

21. Minute: Bern gelingt der erste Torabschluss. Nach einer Standradsituation spielen sich die Schweizer den Ball schnell hin und her. Am Ende schießt Garcia von der rechten Seite im 16er rechts neben das Tor. Keine Gefahr. Dennoch ein weiteres Lebenszeichen der Young Boys. Leipzig fährt einen Gang zurück und steht nun ein wenig tiefer.

17. Minute: Bern versucht nun Leipzig früher zu attackieren und wichtige Bälle zu erobern. Die Schweizer kommen nach dem frühen Schock so langsam besser ins Spiel. So einfach werden die Young Boys trotz des Rückstandes nicht zu schlagen sein. Die letzte Heimpleite verzeichnete Bern im August 2022.

13. Minute: Kampl erobert einen Ball an der Mittellinie. Leipzig schaltet gut um. Kampl spielt Simons an, der sich auf links freigelaufen hatte. Der Niederländer schließt ab, verfehlt das Tor aber aus 16 Metern.

9. Minute: Erstmals kann sich Bern in der Hälfte des Bundesligisten festsetzen. Die Flanke von Garica landet aber in den Händen von Blaswich.

6. Minute: Der Frühstart hat Bern wohl etwas geschockt. Die Schweizer können sich kaum befreien. Leipzig geht weiter konsequent nach vorne.

Live-Ticker: Frühes Führungstor von Leipzig in Bern

3. Minute: Tor für Leipzig. Eine Ecke von David Raum köpft Simakan ein. Berns Torhüter Racioppi sieht dabei aber gar nicht gut aus. Der erste Treffer der Champions-League-Saison.

1. Minute: Die erste Chance für Leipzig gibt es nach 34 Sekunden. Simons kommt über rechts und legt raus auf Openda, der den Ball ins Seitennetz haut.

1. Minute: Nach der Schweigeminute für die Opfer der Naturkatastrophen in Libyen und Marokko wird das Spiel nun angepfiffen. Los gehts. Kann Leipzig seiner Favoritenrolle gerecht werden?

YB bern gegen Leipzig im Live-Ticker: „Traum für jeden Spieler“

Update vom Dienstag, 19. September, 18.44 Uhr: Die Teams schwören sich im Kreis ein. In wenigen Augenblicken wird wieder Champions-League-Fußball gespielt.

Update vom Dienstag, 19. September, 18.42 Uhr: Das Stadion Wankdorf ist voll. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sorgen für eine packende Champions-League-Atmosphäre, während die beide Teams nun den Platz betreten. Gleich ertönt die legendäre Champions-League-Hymne.

Update vom Dienstag, 19. September, 18.40 Uhr: Young-Boys-Trainer Wicky zeigt sich bei DAZN wiederum selbstbewusst: „Wir wollen versuchen die Großen zu ärgern.“ Dennoch sieht der Berner Trainer seine Mannschaft gegen die finanzstarken Leipziger klar in der Außenseiterrolle. Die Vorfreude auf die Königsklasse ist dennoch groß in der Schweiz: „Es ist ein Traum für jeden Spieler.“

Update vom Dienstag, 19. September, 18.30 Uhr: Kurz vor der Partie hat Leipzig-Trainer Marco Rose am Mikrofon bei DAZN viel Lob für Xavi Simons übrig: „Xavi haben wir deswegen geholt, weil er zu uns passt. Er gibt uns sehr viel, hat sich super integriert.“ Doch auch bei den Bernern hat Rose einen Spieler ausgemacht, der ihn imponiert. Cedric Itten sei demnach ein „hervorragender Kopfballspieler“, der bereits mit seinem Kopfballtor in der Champions-League-Quali gegen Haifa für ein erstes Highlight in Berns gesorgt hat.

Update vom Dienstag, 19. September, 18.10 Uhr: Bei den Schweizern sitzt indes Toptorjäger Nsame nur auf der Bank. Nachdem er auch in der Liga dreimal infolge nur Ersatz war, feierte der 30-Jährige am Wochenende in der 2. Pokalrunde gegen Neuchâtel Xamax (1:0) sein Startelf-Comeback. Nun musst der treffsichere Angreifer erstmal wieder zu sehen. Dafür starten Itten und Meschack Elia, der in dieser Saison anders als Nsame noch ohne Torerfolg ist. Trainer Wicky stellt seine Mannschaft insgesamt defensiver als gewöhnlich ein, um das gefährliche Leipziger Angriffsspiel zu unterbinden.

Update vom Dienstag, 19. September, 17.45 Uhr: Leipzig-Trainer Marco Rose nimmt im Vergleich zum Bundesligasieg gegen den FC Augsburg keine Änderungen in seiner Startelf vor. Der RB-Coach will mit voller Offensivpower die Punkte aus der Schweiz mitnehmen, warnt aber vor dem Gegner: „Wir wollen das Spiel erfolgreich gestalten gegen eine Mannschaft, die in der Liga sehr dominant auftritt und mit den Fans im Rücken auch über sich hinauswachsen kann. Sie spielen geradlinigen Fußball, machen es einem auch im Pressing nicht leicht.“

Erstmeldung: Bern – Mit der Partie der Young Boys Bern gegen Leipzig startet die diesjährige Gruppenphase der Champions League. Bereits um 18:45 Uhr ist Anstoß. Bundesligist Leipzig ist dank seiner Finanzstärke mittlerweile ein Dauergast in der Königsklasse. Bereits zum sechsten Mal nimmt der Klub am wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb der UEFA teil. In der Corona-Saison 2019/2020 eilte Leipzig sogar bis ins Halbfinale. Die K.O.-Phase ist auch in dieser Spielzeit das Ziel des Vereins. Die erste Aufgabe wartet nun in Bern. Neben den Schweizern sind Manchester City und Roter Stern Belgrad in Leipzigs Gruppe G.

Young Boys Bern Gründung 14. März 1898 Schweizer Meister: 16x Schweizer Pokalsieger: 8x

Live-Ticker: Leipzig muss sich vor Berns Nsame in Acht nehmen

Die Young Boys Bern werden vom ehemaligen Bundesliga-Profi Raphael Wicky trainiert. Der frühere HSV-Spieler führte die Schwarz-Gelben in der letzten Spielzeit gleich in seiner Debütsaison als Young-Boys-Coach zur insgesamt 16. Schweizer Meisterschaft der Vereinshistorie.

Vor allem in der Offensive verfügt die Truppe von Wicky über viele talentierte und torgefährliche Akteure. Die letzte Saison beendete Bern nicht nur auf Rang eins, sondern stellte gleichzeitig mit 82 Treffern in 36 Ligaspielen den stärksten Angriff in der Schweiz. Während Stürmer Jean-Pierre Nsame sich mit 21 Treffern die Torjägerkrone schnappte, war sein Partner in Berns Offensive Cedric Itten mit 19 Toren Zweiter der Torschützenliste. Leipzig sollte also gewarnt sein.

Xavi Simons ist bislang der herausragende Spieler bei Leipzig. © imago/Sonntag

Live-Ticker: Simons sorgt für Wirbel im Angriffsspiel von Leipzig

Der Bundesligist aus Leipzig muss sich mit seiner Offensivpower natürlich keinesfalls verstecken. Die beiden Neuzugänge Openda und Xavi Simons haben nach vier Ligapartien bereits drei Tore auf ihrem Konto. Dazu kann Simons vier Assists vorweisen. Damit ist der Niederländer aktuell Zweiter der Scorerliste in der Bundesliga.

Die Stärke im Angriffsspiel beider Mannschaften könnte gleich in der ersten Begegnung der neuen Champions-League-Saison für ein echtes Torspektakel sorgen. (jsk)