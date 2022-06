Kein Auftakttraining für Mario Götze: Freiraum für Wechselgespräche

PSV Eindhoven

+ © IMAGO / Pro Shots Mario Götze © IMAGO / Pro Shots

Durch sein Fehlen beim Trainingsauftakt der PSV Eindhoven hat Mario Götze die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zur Eintracht Frankfurt angeheizt.

Frankfurt/Main - Ex-Weltmeister Mario Götze hat beim Trainingsauftakt der PSV Eindhoven gefehlt und damit Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel zur Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt weiter befeuert. Der 30-Jährige war nicht bei den 24 Akteuren dabei, als die Niederländer am Montag erstmals in dieser Spielzeit trainierten. Götze erhalte wie zwei andere Profis «den Freiraum, um einen Wechsel zu einem anderen Clubs zu vollziehen», hieß es. Mehr Details wurden nicht genannt.

Am Montagmorgen berichtete bereits Sport1 darüber, dass weitestgehend Einigung erzielt wurde. Laut «Kicker» sind die Gespräche der Hessen mit dem Weltmeister von 2014 zumindest schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Demnach könnten die Frankfurter Götze für vier Millionen Euro aus seinem noch bis Mitte 2024 laufenden Vertrag bei der PSV Eindhoven auslösen. Eintracht-Trainer Oliver Glasner habe sich bereits mit Götze ausgetauscht, berichtete die «Bild».

Der in Memmingen geborene Götze hatte die Bundesliga nach seinen Einsätzen für Borussia Dortmund und den FC Bayern München im Jahr 2020 verlassen. In Eindhoven blühte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 wieder auf und machte sich für andere Clubs interessant. Auch Benfica Lissabon und Inter Miami sollen sich um den Mittelfeldspieler bemühen. Dem Wechsel müsse noch der Aufsichtsrat der Eintracht zustimmen, hieß es. Die Hessen kommentierten die Gerüchte wie in den vergangenen Tagen nicht. (dpa)