FC Augsburg gegen den BVB: Wer zeigt die Bundesliga heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Jude Bellingham (l.) kann mit dem BVB gegen Augsburg die Meisterschaft verspielen. © Imago/Moritz Müller

Der BVB ist am 33. Spieltag in Augsburg gefordert. Alle Infos, wer die Bundesliga am Sonntag live im TV und Stream zeigt.

Augsburg ‒ Am Sonntag muss Borussia Dortmund auswärts beim FC Augsburg antreten. Anpfiff ist am Sonntag, dem 21. Mai 2023, um 17.30 Uhr in der WWK-Arena.

Titelkampf in Augsburg: DAZN zeigt BVB-Spiel am Sonntag live und exklusiv

Die Sonntagsspiele der Bundesliga werden exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Die Vorberichte beginnen ab 16.45 Uhr mit Laura Wontorra und dem Experten Michael Ballack. Angepfiffen wird die Partie um 17.30 Uhr mit Kommentator Jan Platte.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Borussia Dortmund kann den Titelkampf schon am Sonntag verlieren

Borussia Dortmund muss im Fernduell mit dem FC Bayern erneut nachziehen. Der deutsche Rekordmeister bestreitet am Samstag das Top-Spiel am Samstagabend gegen RB Leipzig und kann den BVB mit einem Sieg schwer unter Druck setzen. Sollte der FCB drei Punkte gegen RB holen, ist Dortmund gezwungen, das Auswärtsspiel ebenfalls zu gewinnen - ansonsten wäre der Titel aufgrund des deutlich schwächeren Tor-Verhältnisses nahezu sicher verloren.

Die letzten zwei Gastspiele in der Fuggerstadt konnten nicht gewonnen werden. Im Februar 2022 reichte es nur zu einem 2:2 und im September 2020 holten sich die Schwarz-Gelben eine 0:2-Niederlage ab. Edin Terzic kündigte nach dem starken 5:2-Sieg gegen Gladbach an, „auswärts etwas gutmachen zu wollen“. Die Mannschaft werde „bis zum Ende alles jagen, um dann zu gucken, wofür es am Saisonende reicht.“

Begegnung: FC Augsburg - Borussia Dortmund Anpfiff: 21. Mai 2023, 17.30 Uhr Stadion: WWK-Arena TV: - Live-Stream: DAZN