Krise beim FSV Mainz 05 nach Pokal-Aus immer schlimmer: Svensson vor dem Aus?

Von: Sascha Mehr

Mainz 05 verliert in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals bei Hertha BSC. Die Luft für Cheftrainer Bo Svensson wird immer dünner.

Update vom 1. November, 22.55 Uhr: Der FSV Mainz 05 verliert mit 0:3 bei Hertha BSC und ist damit aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Damit verschärfte sich die Krise bei den Rheinhessen immer weiter. Die Luft für Cheftrainer Bo Svensson wird immer dünner.

Erstmeldung: Berlin – Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals steht an und der FSV Mainz 05 ist zu Gast bei Hertha BSC. Auf dem Papier sind die Gäste als Erstligist Favorit, doch anhand der Ergebnisse und der gezeigten Leistungen in der Anfangsphase der Saison, wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Der Bundesliga-Absteiger will im Olympiastadion eine Überraschung schaffen und die Rheinhessen aus dem Wettbewerb werfen.

Hertha BSC gegen FSV Mainz 05: Wer kommt weiter?

„Wir haben viel Arbeit vor uns. Aber ich glaube an die Jungs und die Qualität im Team. Wir müssen es aber auch kontinuierlich auf den Platz bringen“, sagte Mainz-Coach Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Hertha BSC. „Wir wollen unbedingt weiter. Das Weiterkommen im Pokal kann uns auch für die Liga viel geben“, so der Cheftrainer weiter.

Hertha-Coach Pal Dardai warnt vor dem kommenden Gegner: „Von dem Tabellenplatz sollte man sich nicht täuschen lassen. Sie haben eine gute Mannschaft. Es interessiert uns nicht, dass sie da unten drin hängen. Wir bereiten uns auf den Gegner vor. Wir müssen gucken, ob wir rotieren müssen. Das ist ein Riesenspiel für uns, da muss die beste Elf spielen. Wenn die Jungs fit sind werden sie auch spielen.“

Der FSV Mainz 05 ist zu Gast bei Hertha BSC. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Das Spiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und dem FSV Mainz 05 steigt am Mittwoch, 1. November 2023, um 20.45 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hertha BSC gegen FSV Mainz 05: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem FSV Mainz 05 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hertha BSC gegen FSV Mainz 05: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hertha BSC gegen FSV Mainz 05 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Mittwoch, 1. November 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Hertha BSC gegen FSV Mainz 05: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem FSV Mainz 05 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)