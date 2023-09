Schwere Verletzung am Ellbogen: Eintracht-Keeper fällt lange aus

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht-Torhüter Simon Simoni fällt mit einer Ellbogen-Verletzung lange aus. Der Keeper muss sich einer Operation unterziehen.

Frankfurt – Vor kurzem verpflichtete Eintracht Frankfurt Kauã Santos von CR Flamengo. Der U20-Nationalspieler gilt als großes Torwart-Talent und soll bei der SGE den nächsten Schritt machen. Der Plan war, dass er mit Simon Simoni um die Nummer drei am Main kämpft, doch dieser Konkurrenzkampf ist erst einmal auf Eis gelegt.

Simon Simoni Geboren: 14. Juli 2004 (Alter 19 Jahre), Kreis Lezha, Albanien Verein: Eintracht Frankfurt Position: Torwart

Eintracht Frankfurt: Torhüter-Talent mit schwerer Verletzung

Simon Simoni hat sich im Heimspiel der U21 gegen die Stuttgarter Kickers einen Seitenbandriss am Ellbogen erlitten und wird sich einer operativen Stabilisierung unterziehen, wie der Verein mitteilte. Damit fällt der 19-Jährige auf unbestimmte Zeit aus. Ein schwerer Schlag für den jungen Keeper, der einen Stammplatz in der Regionalliga-Mannschaft besaß und dessen Ziel die Bundesliga ist.

Der Keeper wechselte im Dezember 2022 vom albanischen Zweitligisten FK Dinamo an den Main und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. „Simon ist eines der größten Torhütertalente seines Jahrgangs und hat in jungen Jahren bereits im Profibereich Erfahrung sammeln können. Er ist ein mutiger Torhüter mit einer guten Dynamik und einem großen Potenzial. Das Gesamtpaket stimmt bei ihm und ich freue mich riesig darauf, mit ihm zu arbeiten. Im nächsten halben Jahr bekommt er die Möglichkeit, hier alles aufzusaugen und dazuzulernen“, sagte Torwarttrainer Jan Zimmermann bei der Verpflichtung.

Eintracht-Talent Simon Simoni fällt lange aus. © IMAGO/Jürgen Kessler

Bei Eintracht Frankfurt war man vom Potenzial des damals 18-Jährigen überzeugt, wie auch Sportvorstand Markus Krösche bestätigte: „Unser Ziel ist es, junge Talente auszubilden und weiterzuentwickeln. Dabei ist es wichtig, dass die jungen Spieler das richtige Umfeld zur Entwicklung haben. Diese Möglichkeit bieten wir. Simon Simoni bringt viele Attribute mit, die wir für unser Spiel brauchen und passt genau in unser Profil. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und trauen ihm zu, dass er bei der Eintracht die nächsten Schritte machen kann.“

Eintracht Frankfurt: Simoni fällt lange aus

In der laufenden Saison mischt der 19-Jährige mit Eintracht Frankfurt II die Regionalliga Südwest auf und ist dort aktuell sogar Tabellenführer. Simoni stand in allen sieben Spielen im Tor und kassierte lediglich sieben Gegentreffer. Dreimal hielt der junge Keeper die Null und hat großen Anteil am starken Start seiner Mannschaft.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Die U21 der SGE muss in den nächsten Wochen und womöglich sogar Monaten aber ohne ihre Nummer eins auskommen. Für Simoni wartet nach der Operation die lange Reha, in der er sich wieder zurück auf den Platz kämpfen wird, um dann den Konkurrenzkampf mit Kauã Santos um die Position des dritten Torhüters bei Eintracht Frankfurt aufnehmen zu können. (smr)